WIESBADEN (ots) -Gästeübernachtungen, Juni 202648,9 Millionen-2,9 % zum VorjahresmonatIm Juni 2026 verbuchten die Beherbergungsbetriebe in Deutschland 48,9 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das 2,9 % weniger als im Juni 2025.Zunahme bei Übernachtungen von Gästen aus dem AuslandDie Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland nahm im Juni 2026 gegenüber Juni 2025 um 3,6 % auf 41,2 Millionen ab. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland stieg dagegen um 1,6 % auf 7,7 Millionen.1. Halbjahr 2026: Neuer Rekordwert für diesen ZeitraumIm 1. Halbjahr 2026 verbuchten die Beherbergungsbetriebe insgesamt 223,8 Millionen Übernachtungen. Damit lag die Übernachtungszahl 0,3 % höher als im Vorjahreszeitraum, dem bisherigen Rekordwert für ein 1. Halbjahr mit 223,1 Millionen Übernachtungen. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg gegenüber dem 1. Halbjahr 2025 um 0,3 % auf 187,4 Millionen. Bei den Gästen aus dem Ausland stieg die Übernachtungszahl um 0,5 % auf 36,4 Millionen.Methodische Hinweise:Alle Angaben beziehen sich auf Beherbergungsbetriebe (Hotels, Gasthöfe und Pensionen, Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten, Campingplätze und sonstige tourismusrelevante Unterkünfte) mit mindestens zehn Schlafgelegenheiten beziehungsweise zehn Stellplätzen auf Campingplätzen.Weitere Informationen:Detaillierte Ergebnisse sind voraussichtlich Ende August 2026 im Statistischen Bericht "Monatserhebung im Tourismus" auf der Themenseite "Tourismus" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes verfügbar.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:TourismusTelefon: +49 611 75 4851www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6330937