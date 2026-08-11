ShenZhen, China (ots) -Die zunehmende Verbreitung von KI-Anwendungen, das schnelle Wachstum der 4K-/8K-Content-Erstellung sowie kontinuierlich steigende Kosten für Cloud-Speicher-Abonnements veranlassen immer mehr Nutzer dazu, ihre bisherigen Speicherstrategien neu zu überdenken.Um Nutzern den einfachen Einstieg in die Ära intelligenter Speicherlösungen zu ermöglichen, startet die globale innovative Speichermarke TerraMaster heute offiziell das "TerraMaster Speicher-Upgrade-Programm (Storage Upgrade Program)". Die Aktion läuft vom 11. bis 18. August und bietet zeitlich begrenzte Rabatte von bis zu 25 % auf NAS-, DAS- und All-Flash-Produkte.Ein Portfolio für jeden BedarfOb Sie Cloud-Kosten reduzieren, unterwegs Inhalte bearbeiten oder ein Home-Lab aufbauen möchten - bei TerraMaster finden Sie eine Lösung, die genau zu Ihren Anforderungen passt. Das neu veröffentlichte TOS 7 (ab sofort verfügbar) sorgt auf allen kompatiblen NAS-Systemen - auch älteren Generationen - für einen deutlichen Leistungsschub, einen reibungsloseren Betrieb und eine intuitivere Benutzererfahrung, unabhängig davon, ob das optionale KI-Modul installiert ist oder nicht. Wenn Ihr Anwendungsfall KI erfordert, können Sie es einfach installieren. Wenn nicht, lassen Sie es weg - Ihr aufgerüstetes NAS bietet dennoch eine schnellere und reaktionsfreudigere Leistung als je zuvor, ganz ohne Nachteile. Sie behalten jederzeit die volle Kontrolle.Sechs Upgrade-Lösungen für unterschiedliche AnforderungenLösung 1: Schluss mit monatlichen Cloud-Gebühren - die eigene private Cloud aufbauenEmpfohlenes Produkt: F2-425 (https://www.terra-master.com/de-de/products/f2-425)Wer sich von kontinuierlich steigenden Abonnementkosten für Google Drive, Dropbox, OneDrive oder iCloud unabhängig machen möchte, findet mit dem F2-425 den idealen Einstieg in die NAS-Welt.Das Gerät unterstützt automatische Backups von Smartphones und Computern, die Synchronisierung von Dateien über mehrere Geräte hinweg sowie ein privates Multimedia-Center mit Plex/Emby/Jellyfin und Remote-Zugriff. Es ermöglicht eine maximale Speicherkapazität von bis zu 60 TB. Nach dem Upgrade auf TOS 7 profitieren Nutzer zudem von einem völlig neuen KI-gestützten Nutzungserlebnis.Aktionspreis: 255,99 EUR (20 % Rabatt)Lösung 2: Nicht genug Speicherplatz auf dem Laptop? Hochgeschwindigkeits-SSD als echte ProduktivitätssteigerungEmpfohlene Produkte: D1 SSD (https://www.terra-master.com/de-de/products/d1-ssd), D1 SSD Pro (https://www.terra-master.com/de-de/products/d1-ssd-pro)Für Fotografen, Videoproduzenten und MacBook-Nutzer sind Hochgeschwindigkeits-SSDs ein entscheidendes Werkzeug zur Steigerung der Arbeitseffizienz.Die D1 SSD erreicht Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1.020 MB/s, ist kompakt, robust und ideal für mobiles Arbeiten geeignet. Die D1 SSD Pro unterstützt nativ Thunderbolt 5 und USB4 und erreicht eine maximale Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.061 MB/s (bei entsprechender Unterstützung durch das Host-Gerät). Damit erfüllt sie problemlos die Anforderungen von 4K-/8K-Videobearbeitung, KI-Datenverarbeitung und professionellen Kreativ-Workflows.Aktionspreise:- D1 SSD: 32,24 EUR (25 % Rabatt)- D1 SSD Pro: 215,99 EUR (20 % Rabatt)Lösung 3: Mini-PC oder NAS müssen nicht ersetzt werden - einfache Speichererweiterung ist möglichEmpfohlene Produkte: D4-320 (https://www.terra-master.com/de-de/products/d4-320), D8 Hybrid 2 (https://www.terra-master.com/de-de/products/d8-hybrid-2)Wenn ein Mini-PC oder NAS weiterhin zuverlässig funktioniert, aber der Speicherplatz zunehmend knapp wird, ist eine DAS-Erweiterung häufig die wirtschaftlichere und effizientere Upgrade-Lösung.Der D4-320 ermöglicht eine Speichererweiterung von bis zu 192 TB. Der D8 Hybrid 2 kombiniert HDD- und NVMe-SSD-Technologien und bietet dadurch eine ausgewogene Kombination aus hoher Kapazität und schneller Leistung. Damit eignet er sich ideal für private Medienbibliotheken, Videoüberwachungssysteme und KI-Datenerweiterungen.Aktionspreise:- D4-320: 167,99 EUR (20 % Rabatt)- D8 Hybrid 2: 263,99 EUR (20 % Rabatt)Lösung 4: Kreative Workflows aufrüsten - Speicherleistung muss mitwachsenEmpfohlene Produkte: F2-425 Plus (https://www.terra-master.com/de-de/products/f2-425-plus), F4-425 Plus (https://www.terra-master.com/de-de/products/f4-425-plus)Angesichts immer größer werdender RAW-Fotodateien, 4K-Videoprojekte und Anforderungen an die Zusammenarbeit mehrerer Nutzer bieten F2-425 Plus und F4-425 Plus eine leistungsstarke Speicherlösung für professionelle Workflows.Die Produkte sind mit einem Intel N95 Prozessor, zwei 5GbE-Netzwerkanschlüssen sowie drei M.2-NVMe-SSD-Steckplätzen ausgestattet. Sie verbinden hohe Speicherkapazität mit schneller Datenübertragung und ermöglichen Fotografen, Videoproduzenten und kleinen Studios einen effizienteren und reibungsloseren Arbeitsablauf.Aktionspreise:- F2-425 Plus: 423,49 EUR (20 % Rabatt)- F4-425 Plus: 503,99 EUR (20 % Rabatt)Lösung 5: Eine eigene KI-Arbeitsumgebung aufbauenEmpfohlenes Produkt: F4-425 Pro (N305) (https://www.terra-master.com/de-de/products/f4-425-pro)Wer lokale KI-Anwendungen, die Bereitstellung großer KI-Modelle oder intelligente Wissensmanagement-Systeme erleben möchte, erhält mit dem F4-425 Pro (N305) ein leistungsfähiges KI-Datenzentrum für den eigenen Bedarf.Ausgestattet mit einem Intel Achtkern-Prozessor, 8 GB RAM und umfassender Unterstützung für das kommende TOS 7 ist das Gerät in der Lage, KI-Inferenz, Multitasking sowie leistungsintensives Datenmanagement zu bewältigen. Es bietet Entwicklern, professionellen Kreativen und kleinen sowie mittelständischen Unternehmen eine intelligentere und sicherere lokale KI-Speicherplattform.Aktionspreis: 591,99 EUR (20 % Rabatt)Lösung 6: All-Flash-Leistungsflagship - maximale Geschwindigkeit entfesselnEmpfohlenes Produkt: F8 SSD Plus (https://www.terra-master.com/de-de/products/f8-ssd-plus)Für professionelle Anwender mit höchsten Leistungsanforderungen bietet ein All-Flash-NAS eine schnellere, leisere und stabilere Datenerfahrung.Der F8 SSD Plus verfügt über acht NVMe-SSD-Steckplätze und eine 10GbE-Netzwerkschnittstelle und eignet sich ideal für KI-Workflows, Softwareentwicklung sowie die Produktion von 8K-Videoinhalten.Aktionspreis:- F8 SSD Plus: 759,99 EUR (20 % Rabatt)TOS 7 macht jedes TerraMaster-Gerät noch wertvollerDas TerraMaster Speicher-Upgrade-Programm unterstützt Nutzer nicht nur beim Upgrade auf neue Geräte, sondern hilft auch dabei, den langfristigen Wert bestehender Geräte weiter auszuschöpfen.Nach dem Upgrade auf TOS 7 können vorhandene TerraMaster-NAS-Systeme weiterhin wichtige Aufgaben wie Backups, Synchronisation, Multimedia-Unterhaltung und standortübergreifende Notfallwiederherstellung übernehmen. Neue Geräte können sich auf KI-Anwendungen, lokale große KI-Modelle, Hochgeschwindigkeits-Workflows und professionelle Unternehmensanwendungen konzentrieren. Dadurch entsteht ein intelligentes Speicherökosystem mit optimaler Zusammenarbeit zwischen neuen und bestehenden Geräten.Nutzer können sich selbstverständlich auch für den vollständigen Austausch ihrer Systeme entscheiden und mit neuen Geräten eine umfassende Lösung für alle Anforderungen an das Datenmanagement erhalten.Für HomeLab-Enthusiasten, Entwickler und professionelle Anwender ermöglicht die Zusammenarbeit von zwei TerraMaster-Geräten nicht nur höhere Leistung und bessere Datensicherheit, sondern sorgt auch dafür, dass jedes Gerät seinen langfristigen Wert optimal entfalten kann.Aktionszeitraum11. August 2026 - 18. August 2026Während des Aktionszeitraums erhalten Kunden zeitlich begrenzte Angebote über den offiziellen TerraMaster-Shop sowie über autorisierte Vertriebskanäle weltweit.Weitere Informationen zur Aktion finden Sie unter:https://www.terra-master.com/pages/terramaster-upgrade-projectEbenfalls erhältlich über andere offizielle Kanäle:Offizieller Store (https://terramasterus.myshopify.com/en-us), Amazon DE (https://www.amazon.de/stores/page/C3287F69-E34A-4DA8-985C-4C820C1542D1)Folgen Sie TerraMaster in den sozialen Medien:Facebook: https://www.facebook.com/TerraMasterofficialX: https://www.x.com/TerraMastersLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/terra-masterYouTube: https://www.youtube.com/@TerraMasterGlobal/TikTok: https://www.tiktok.com/@TerraMaster_officialÜber TerraMasterTerraMaster ist eine weltweit professionelle Speichermarke, die sich auf innovative Datenspeicherlösungen für Privatanwender, Content Creator, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Enterprise-Kunden spezialisiert.Durch die enge Verbindung leistungsstarker Hardware mit intelligenter Software unterstützt TerraMaster Nutzer weltweit dabei, ihre Daten sicherer, effizienter und intelligenter zu verwalten und eine moderne Speichererfahrung zu realisieren.Pressekontakt:marketing2@terra-master.comAmber HuangOriginal-Content von: TerraMaster Technology Co., Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179422/6330932