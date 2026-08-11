Verl (ots) -Der S&P 500 gilt für viele Anleger als das Maß aller Dinge. Die größten US-Unternehmen haben in den vergangenen Jahren starke Kursgewinne erzielt und sind für viele Investoren zum festen Bestandteil des Depots geworden. Doch genau nach solchen Börsenphasen stellt sich eine entscheidende Frage: Sind die Aktien noch attraktiv bewertet, oder zahlen Anleger inzwischen zu viel für weiteres Wachstum?Die wichtigste Frage ist nicht, ob eine Aktie im S&P 500 ist. Die wichtigste Frage lautet: Bekomme ich für den aktuellen Preis überhaupt noch eine attraktive Rendite? Hier erfahren Sie, warum selbst Top-Unternehmen zeitweise keine guten Investments sein können, woran Anleger Überbewertungen erkennen und welche Kriterien wichtiger sind als der bloße Name eines bekannten Index.Gute Unternehmen sind nicht automatisch gute InvestmentsViele Anleger setzen Qualität mit einer guten Kaufgelegenheit gleich. Tatsächlich handelt es sich dabei jedoch um zwei unterschiedliche Dinge. Ein Unternehmen kann Marktführer sein, hohe Gewinne erzielen und über ein starkes Geschäftsmodell verfügen. Ob sich ein Einstieg lohnt, hängt dennoch entscheidend davon ab, welchen Preis Anleger dafür bezahlen.An der Börse wird schließlich nicht die Vergangenheit gehandelt, sondern die Zukunft. Wer heute eine Aktie kauft, bezahlt für die erwarteten Gewinne der kommenden Jahre. Sind diese Erwartungen bereits vollständig im Kurs eingepreist, bleibt oft nur noch wenig Spielraum für zusätzliche Renditen. Selbst hervorragende Unternehmen können deshalb zu einem schlechten Investment werden, wenn ihre Bewertung zu hoch ausfällt.Warum starke Kursgewinne Anleger in die Irre führen könnenEin häufiger Fehler besteht darin, die Entwicklung der vergangenen Jahre einfach in die Zukunft fortzuschreiben. Gerade Unternehmen, deren Aktien über längere Zeit besonders stark gestiegen sind, genießen großes Vertrauen. Viele Investoren gehen davon aus, dass sich dieser Trend nahezu automatisch fortsetzt.Dabei steigt mit jeder weiteren Kursrallye häufig auch die Bewertung. Das bedeutet, dass Anleger immer höhere Preise für dieselben zukünftigen Gewinne zahlen. Besonders bei großen Technologie- und KI-Unternehmen besteht die Gefahr, dass nicht mehr die tatsächliche Ertragskraft bewertet wird, sondern bereits eine nahezu perfekte Zukunft. Bleiben die Unternehmen hinter diesen hohen Erwartungen zurück, können selbst gute Geschäftszahlen zu Kursverlusten führen.Der S&P 500 ersetzt keine UnternehmensanalyseDie Zugehörigkeit zum S&P 500 wird häufig als Qualitätsmerkmal verstanden. Tatsächlich vereint der Index viele der erfolgreichsten Unternehmen der USA. Dennoch sagt allein die Aufnahme in den Index nichts darüber aus, ob eine Aktie zum aktuellen Kurs attraktiv bewertet ist.Wer eine Kaufentscheidung ausschließlich auf den Bekanntheitsgrad oder die Indexzugehörigkeit stützt, übersieht wichtige Kennzahlen. Entscheidend sind vielmehr die Entwicklung der Gewinne, die Bewertung, die Verschuldung, die Margen sowie die Frage, welche Rendite unter den aktuellen Bedingungen realistisch zu erwarten ist. Erst das Zusammenspiel dieser Faktoren ermöglicht eine fundierte Einschätzung.Warum eine Watchlist mehr leisten mussEine Watchlist sollte nicht einfach bekannte Namen sammeln. Ihr Zweck besteht vielmehr darin, Unternehmen zu beobachten, bei denen Chancen, Risiken und Bewertung zusammenpassen könnten. Deshalb lohnt sich eine einfache Perspektivänderung.Anleger sollten sich nicht zuerst fragen, ob ein Unternehmen gut ist. Die entscheidende Frage lautet vielmehr, ob dieses Unternehmen zum heutigen Börsenkurs ein attraktives Investment darstellt. Fällt die erwartete Rendite trotz hoher Qualität zu gering aus, kann es sinnvoll sein, zunächst auf bessere Einstiegsmöglichkeiten zu warten.Wer alle S&P-500-Aktien von seiner Watchlist streicht, trifft damit deshalb nicht zwangsläufig eine Aussage über die zukünftige Entwicklung des Gesamtmarktes. Vielmehr bedeutet es, dass aktuell keine der beobachteten Aktien die persönlichen Anforderungen an das Verhältnis von Rendite und Risiko erfüllt.Ein Blick über die offensichtlichen Gewinner hinausNach mehreren starken Börsenjahren lohnt es sich häufig, den Fokus zu erweitern. Während ein Teil des Marktes bereits sehr hohe Bewertungen erreicht hat, können andere Bereiche noch attraktiver bewertet sein. Dazu zählen beispielsweise kleinere Unternehmen, defensivere Branchen oder Regionen, die zuletzt weniger stark im Mittelpunkt des Anlegerinteresses standen.Zudem sollten Investoren berücksichtigen, dass die Entwicklung des S&P 500 derzeit von wenigen besonders großen Unternehmen geprägt wird. Dadurch kann der Eindruck entstehen, der gesamte Markt entwickle sich einheitlich positiv oder auch negativ. Tatsächlich verlaufen die Kursentwicklungen vieler Einzeltitel deutlich unterschiedlich.Rendite entsteht auch beim EinstiegLangfristig entscheidet nicht allein die Qualität eines Unternehmens über den Anlageerfolg. Ebenso wichtig ist der Preis, zu dem Anleger einsteigen. Eine starke Marke, hohe Gewinne und eine führende Marktposition schaffen zwar gute Voraussetzungen für nachhaltigen Erfolg. Dennoch kann eine zu hohe Bewertung die spätere Rendite erheblich begrenzen.Deshalb ist es oft weniger problematisch, eine bekannte Aktie zu verpassen, als sie zu einem überhöhten Kurs zu kaufen. Wer Geduld mitbringt und neben der Unternehmensqualität auch konsequent auf die Bewertung achtet, schafft eine solidere Grundlage für langfristig erfolgreiche Anlageentscheidungen.Über Mario Lüddemann:Mario Lüddemann ist Geschäftsführer der Lüddemann Investments GmbH. Er hat 30 Jahre Berufserfahrung als Trader und bereits über 65.000 Transaktionen durchgeführt. 2020 und 2021 wurde er als "Trader des Jahres" ausgezeichnet. Er und sein Team bei Lüddemann Investments bieten Interessenten Weiterbildungen für Investment oder Trading an. Sein Ziel: Vermögen selbstbestimmt und unabhängig von Banken und Versicherungen aufzubauen. Mehr Informationen unter: https://mariolueddemann.com/Pressekontakt:Lüddemann Investments GmbHGeschäftsführer: Mario LüddemannE-Mail: info@mariolueddemann.comWebsite: https://mariolueddemann.com/Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Lüddemann Investments GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175568/6330942