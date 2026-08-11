Berlin (ots) -Der Sommer 2026 - mit 41,8 Grad Juni-Allzeitrekord - ist auf Rekordkurs. Am härtesten trifft es die Großstädte, wo sich die Wärme zwischen den Häusern staut. Genau dort arbeitet eine Berufsgruppe oft ohne Klimaanlage und ohne Hitzefrei: Kuriere."Wer wartet, bis er Durst hat, hat schon verloren"Vladimir ist als Kurier in Berlin (https://radkurier24.com/fahrradkurier-berlin/) an das Kuriernetzwerk Radkurier24.com (https://radkurier24.com) angeschlossen: "Ich trinke alle 20 Minuten ein paar Schlucke, ohne dass ich Durst habe. Wer wartet, bis er Durst hat, hat schon verloren." Und zur Route: "Ich fahre nicht die schnellste, sondern die schattigste Strecke - der Unterschied zwischen Feierabend und Kreislaufkollaps." Auch Google greift das Thema auf: Für Maps wird offenbar eine Funktion getestet, die schattigere Routen bevorzugen könnte.Trinkbrunnen als BoxenstoppMarkus, Lastenradkurier in Nürnberg-Fürth: "Für mich sind die öffentlichen Trinkbrunnen und Wasserspender in der Stadt Gold wert - kurz anhalten, auffüllen, weiter."Das Warnsignal, das fast jeder falsch verstehtFlorian, Kurier in München: "Gefährlich wird es, wenn man plötzlich aufhört zu schwitzen. Die meisten denken: endlich vorbei. Dabei kann das ein letztes Warnsignal vor dem Hitzschlag sein. Wer das weiß, hält sofort an."Die wichtigsten Hitze-Regeln der Profis- Trinken, bevor der Durst kommt - kleine Mengen im 20-Minuten-Takt, mit Elektrolyten.- Route nach Schatten planen, nicht nach Tempo.- Anstrengung aus der Mittagshitze (12-16 Uhr) verlegen.- Ende des Schwitzens = Alarmsignal; auch wer noch schwitzt, kann bei Schwindel oder Übelkeit einen Hitzschlag erleiden - anhalten, kühlen, im Zweifel 112.- Helle Kleidung, Kopf- und UV-Schutz.Pressekontakt:M.HawelE-Mail: mail@radkurier24.comWeb: https://radkurier24.comInterviewangebot: Die Kuriere stehen für Rückfragen, O-Töne und Begleitfahrten mit Fotografen zur Verfügung.Original-Content von: Radkurier24, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158008/6330946