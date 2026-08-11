Mittenwald (ots) -Gerade bei hohen Temperaturen ist es für Städte und Gemeinden wichtig, Bürger und Gäste schnell darüber zu informieren, wo Trinkwasser und Möglichkeiten zur Abkühlung zu finden sind. Die free-key CityApp bietet dafür das Modul "Wasser & Abkühlung", mit dem Trinkwasserstellen, Brunnen, schattige Plätze, Wasserspielplätze, klimatisierte öffentliche Gebäude und weitere Abkühlorte übersichtlich dargestellt werden können.Besonders für Städte und Gemeinden mit vielen Besuchern, Urlaubern oder Tagesgästen bietet die Funktion einen unmittelbaren Mehrwert. Wer die örtlichen Gegebenheiten nicht kennt, kann über die App schnell herausfinden, wo sich in der Nähe eine Trinkwasserstelle oder ein geeigneter Abkühlort befindet.Die free-key CityApp ist bereits in über 650 Städten und Gemeinden vertreten - davon rund 600 in Deutschland. Sie erkennt den Standort automatisch und öffnet die passende Kommune. Dank einheitlicher Menüführung finden sich Bürger und Gäste auch an einem fremden Ort schnell zurecht - ohne für jede Stadt oder Gemeinde eine eigene App installieren zu müssen.Auch kurzfristig können Kommunen das Angebot nutzen: Bei Bedarf kann eine Stadt oder Gemeinde innerhalb eines Tages grundbefüllt und in der free-key CityApp aktiviert werden. Damit können Informationen zu Trinkwasser- und Abkühlorten sehr rasch für Bürger und Gäste verfügbar gemacht werden."Gerade jetzt bei hohen Temperaturen möchten Menschen nicht lange suchen. Sie wollen schnell wissen, wo sie Trinkwasser bekommen oder einen Ort zur Abkühlung finden. Für Städte und Gemeinden ist das ein einfacher zusätzlicher Service für ihre Bürger und gleichzeitig ein Mehrwert für Besucher und Gäste", erklärt Walter Innerebner, Geschäftsführer der IT-Innerebner GmbH.Mit dem Modul "Wasser & Abkühlung" erweitert die free-key CityApp ihr Angebot um eine Funktion, die in dieser Form bislang einzigartig ist.Pressekontakt:IT-Innerebner GmbHWalter InnerebnerTelefon: +49 (0)172 4632 843E-Mail: walter@innerebner.euOriginal-Content von: IT-Innerebner GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107801/6330951