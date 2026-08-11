© Foto: Dall-EDieser Milliarden-Deal mit Anthropic könnte Riot vom Bitcoin-Miner zum KI-Infrastruktur-Player machen. Die Riot-Aktie explodiert nachbörslich über 25 Prozent.Die Aktie von Riot Platforms ist nachbörslich um 25,26 Prozent auf 24,30 US-Dollar nach oben geschossen. Riot gab am Montag bekannt, einen langfristigen Vertrag mit einem nicht namentlich genannten führenden KI-Unternehmen abgeschlossen zu haben. Nach einem Bericht von Bloomberg handelt es sich dabei um Anthropic. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 20 Jahren und soll Riot insgesamt 9,1 Milliarden US-Dollar Umsatz einbringen. Zwei zusätzliche Verlängerungsoptionen über jeweils fünf Jahre könnten den Gesamtwert sogar auf bis zu 16,1 …
Enthaltene Werte: US0079031078,US7672921050,WSOANTHROXXXDen vollständigen Artikel lesen
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