Das Rekordniveau von knapp 26450 Punkten zieht den DAX in diesen Tagen magnetisch an und verhindert Gewinnmitnahmen in großem Stil. Die Anleger in Frankfurt setzen auf eine Fortsetzung der zu Beginn des Monats überraschend gestarteten Rally. Die Unwägbarkeiten rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus perlen weiter am deutschen Leitindex ab.

In Asien hat sich heute ein für Technologieaktien grundsätzlich positives Handelsbild gezeigt. Während die Börse in Tokio feiertagsbedingt geschlossen blieb, konnten die Indizes in Südkorea und China leicht zulegen. Der KI-Boom hält die Euphorie hoch und sorgt für Kursgewinne bei den Halbleiteraktien.

In Europa setzt sich dafür viel mehr die Hoffnung auf eine nachhaltige Konjunkturerholung durch und stützt die Aktien auf ihren derzeitigen Niveaus. Der Mix aus der Nachfrage nach Technologietiteln und den Vertretern der Old Economy hat in den vergangenen Tagen ein solides Fundament für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends geschaffen. Die anziehenden Rohölpreise werden noch als vorübergehendes Phänomen betrachtet und fallen vorerst nicht stark ins Gewicht. Die Rohölsorte Brent notiert wegen der schwierigen Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran weiter knapp unter 90 Dollar pro Barrel.

Deshalb wartet der Markt auf die morgen anstehenden US-Verbraucherpreise. Es ist die Frage, wann sich die gestiegenen Energiepreise auch spürbar in der Inflation bemerkbar machen. Dies würde den Druck auf die Notenbanken erhöhen und die Tür zu weiteren Zinserhöhungen öffnen. Diese Unwägbarkeit ist aber auch ein stützendes Element der momentanen Rekordjagd, da sich die dadurch entstandene Kaufzurückhaltung nun sukzessive entlädt.

Der heutige Handelstag dürfte vorerst in ruhigen Kursbahnen verlaufen, da die Tagesagenda wenig Impulse bietet. Interessant werden lediglich die ADP-Arbeitsmarktdaten und die Verkäufe bestehender Häuser in den USA. Aus technischer Sicht könnte sich der DAX heute in einer Handelsspanne zwischen 26 000 und 26 400 Punkten bewegen.

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