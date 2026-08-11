Die Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung (MRE) für das zu 100 % St George gehörende Araxá-Projekt in Minas Gerais, Brasilien, bestätigt den Tier-1-Status der Ressource für Seltene Erden und Niob:

Die größte und hochgradigste Hartgesteinsressource für Seltene Erden in Südamerika wird noch größer: Die gesamte MRE steigt um 57 % auf 111,2 Mt mit 3,57 % TREO und 0,57 % Nb2O5¹

Weltweit größte unerschlossene gemessene Niobressource innerhalb einer größeren gemessenen und angezeigten Ressource von 75 Mt mit 0,58 % Nb2O5 und 435.000 Tonnen enthaltenem Nb2O5

Größere Menge an enthaltenem NdPr in der Kategorie Gemessen & Angezeigt als jeweils bei Mountain Pass von MP Materials und Mt Weld von Lynas - den beiden größten produzierenden Minen für Seltene Erden außerhalb Chinas²

Gemessene & Angezeigte Ressourcen machen 68 % der MRE aus und bilden damit eine Grundlage mit hoher Aussagesicherheit für den Abschluss wirtschaftlicher Studien und eine mögliche Minenplanung - diese Arbeiten laufen derzeit gemeinsam mit Worley, dem technischen Machbarkeitsberater von St George

Die aktualisierte MRE enthält einen höhergradigen Teilbereich mit sehr beträchtlichen Mengen an Mineralisierung sowohl bei Seltenen Erden als auch bei Niob - 830.000 Tonnen TREO mit Gehalten von mehr als 6,29 % und 120.000 Tonnen Nb2O5 mit Gehalten von mehr als 0,90 % - und eröffnet damit Flexibilität bei der Minenplanung, einschließlich der Möglichkeit, in den ersten Jahren eines potenziellen Abbaus gezielt hochgradige Zonen zu erschließen

Die MRE enthält 3,98 Mt TREO, darunter 760.000 Tonnen enthaltene NdPr-Oxide sowie bedeutende Mengen an Dysprosium, Yttrium, Gadolinium und Samarium. Dies unterstreicht die erhebliche Exposition des Projekts gegenüber den hochwertigen magnetischen Seltenen Erden (MREO) und schweren Seltenen Erden (HREO)

100 % der MRE innerhalb von 120 m ab Oberfläche befinden sich vollständig im Verwitterungsprofil und eignen sich damit potenziell für einen Tagebau

Die Entdeckung East Araxá ist in der neuen MRE noch nicht enthalten. Fünf Diamantbohrgeräte sind bei East Araxá rund um die Uhr im Einsatz, um im 4. Quartal 2026 eine erste Ressourcenschätzung vorzulegen

St George Mining Limited (ASX: SGQ) ("St George" oder das "Unternehmen") freut sich, eine sehr bedeutende Steigerung des Umfangs und der Aussagesicherheit der Mineralressourcenschätzung ("MRE") für sein zu 100 % unternehmenseigenes Araxá-Projekt in Minas Gerais, Brasilien, bekannt zu geben.

Die aktualisierte MRE ist auf 111,2 Mt mit 3,57 % TREO, 0,70 % MREO, 0,68 % NdPr und 0,57 % Nb2O5 gestiegen und untermauert damit den Status von Araxá als echte Weltklasse-Tier-1-Lagerstätte für Seltene Erden und Niob.

Die führende internationale Bergbauberatung SRK Consulting Pty Ltd (Australasia) modellierte die aktualisierte MRE.

John Prineas, Executive Chairman von St George, kommentierte:

"Die heutige Bekanntgabe einer derart umfangreichen Aufwertung hinsichtlich Größe und Qualität der Ressource unseres zu 100 % unternehmenseigenen Araxá-Projekts bestätigt die Position des Projekts als bedeutendstes unerschlossenes Projekt für Seltene Erden und Niob weltweit.

"Unsere Araxá-MRE schneidet bei Umfang und Gehalt nun noch besser im Vergleich zu den beiden größten produzierenden Minen für Seltene Erden außerhalb Chinas ab - der Mountain-Pass-Mine von MP Materials (NYSE: MP) und der Mt-Weld-Mine von Lynas Rare Earths (ASX: LYC). Beide weisen denselben karbonatitgebundenen Mineralisierungstyp wie unsere Araxá-Lagerstätte auf.

"Was Niob betrifft, ist die Araxá-MRE die weltweit größte unerschlossene gemessene Niobressource. Unsere Lage im weltweit führenden Niobproduktionsgebiet - wo derzeit mehr als 80 % des Niobs abgebaut werden - unterstützt zusätzlich das Potenzial unseres Araxá-Projekts, der nächste weltweit bedeutende Niobproduzent zu werden.

"Das Tagebaupotenzial der großen Ressource in Araxá bildet zusammen mit der hervorragenden Projektlogistik - dem Standort in einer Region mit einer langen Geschichte des kommerziellen Bergbaus, dem Zugang zu bestehender Infrastruktur, der Verfügbarkeit erfahrener und qualifizierter Arbeitskräfte sowie einem gut etablierten regulatorischen Rahmen - die Grundlage für unser Potenzial, ein weltweit bedeutendes Geschäft mit Niob und Seltenen Erden aufzubauen."

Tabelle 1: Gesamte JORC-2012-MRE - Gehalts-Tonnage-Bericht bei einem TREO-Cut-off von 2 %.¹

1. Die MREs wurden gemäß dem JORC Code (2012) klassifiziert und ausgewiesen.

2. Die gesamte Mineralressource schließt die Kategorie Geschlussfolgert ein. Der geschlussfolgerte Anteil wird separat ausgewiesen und sollte bei wirtschaftlichen Betrachtungen nicht berücksichtigt werden.

3. Die gesamte MRE eignet sich aufgrund ihrer Tiefe und Geometrie potenziell für einen Tagebau, da sie innerhalb von rund 120 m ab Oberfläche liegt. Es werden keine Erzreserve und kein detailliertes Minendesign ausgewiesen.

4. Die MREs wurden gerundet, um dem Grad der Aussagesicherheit der Mineralressourcen zum Zeitpunkt der Berichterstattung Rechnung zu tragen. Rundungen können zu rechnerischen Abweichungen führen.

5. Stichtag der MRE ist der 11. August 2026.

Zur Veröffentlichung freigegeben durch den Verwaltungsrat von St George Mining Limited.

John Prineas

Executive Chairman

St George Mining

+61 411 421 253

john.prineas@stgm.com.au

Peter Klinger

Media and Investor Relations

Purple

+61 411 251 540

mailto:pklinger@purple.au

Erklärung der sachkundigen Person - Geologische Interpretationen und Explorationsergebnisse:

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf geologische Interpretationen, Explorationsziele und Explorationsergebnisse für das Araxá-Projekt beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Wanderly Basso zusammengestellt wurden. Herr Basso ist eine sachkundige Person und Mitglied des Australian Institute of Geoscientists.

Herr Basso ist bei St George Mining Limited beschäftigt, um technische Beratung zu Mineralprojekten zu leisten, und hält vom Unternehmen ausgegebene Performance Rights.

Herr Basso verfügt über ausreichende Erfahrung, die für den betrachteten Mineralisierungstyp und Lagerstättentyp sowie die ausgeführte Tätigkeit relevant ist, um als sachkundige Person gemäß der Ausgabe 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" zu gelten. Herr Basso stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Inhalte in der Form und in dem Kontext zu, in dem sie erscheinen.

Erklärung der sachkundigen Person - Mineralressourcenschätzung:

Die Informationen in dieser Erklärung, die sich auf die Erstellung der Ressourcenmodelle und die Ableitung der Mineralressourcenschätzungen für Araxá beziehen, basieren auf Arbeiten von Rodney Brown, einer sachkundigen Person und Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy.

Herr Rodney Brown ist Corporate Consultant bei SRK Consulting Australasia, einem unabhängigen Beratungsunternehmen, das von St George Mining Limited mit der Erstellung der Mineralressourcenschätzung für das Araxá-Niob- und Seltene-Erden-Projekt gemäß den JORC-Richtlinien von 2012 beauftragt wurde.

Herr Rodney Brown verfügt über ausreichende Erfahrung, die für den betrachteten Mineralisierungstyp und Lagerstättentyp sowie die ausgeführte Tätigkeit relevant ist, um als sachkundige Person gemäß der Ausgabe 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" zu gelten. Herr Brown stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Inhalte in der Form und in dem Kontext zu, in dem sie erscheinen.

Zuvor veröffentlichte Informationen

Diese Mitteilung enthält Verweise auf Explorationsergebnisse, die zuvor vom Unternehmen veröffentlicht wurden. Die entsprechenden Mitteilungen sind:

Juli 2025 - Hochgradige Seltene Erden 1 km außerhalb der MRE entdeckt

September 2025 - Erste RC-Analysen liefern hochgradige Seltene Erden und Niob

September 2025 - Bedeutende Entdeckung von Seltenen Erden und Niob 1 km östlich der MRE bei Araxá

März 2026 - Bedeutende Ressourcenaufwertung für Araxá

April 2026 - 178 m ab Oberfläche - bester Abschnitt bei Araxá

Mai 2026 - Bohrungen erweitern hochgradige Mineralisierung bei Araxá

Juli 2026 - 199 m hochgradige Seltene Erden und Niob ab Oberfläche

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die zuvor gemeldeten und in dieser Mitteilung genannten Explorationsergebnisse wesentlich beeinflussen. Das Unternehmen bestätigt, dass Form und Kontext, in denen die Feststellungen der jeweiligen sachkundigen Person dargestellt werden, gegenüber den ursprünglichen Mitteilungen nicht wesentlich verändert wurden.

Die vorherige Mineralressourcenschätzung wurde vom Unternehmen am 3. März 2026 in der ASX-Mitteilung mit dem Titel "Major Resource Upgrade for Araxá" bekannt gegeben. Diese Schätzung wird in dieser Mitteilung ausschließlich zum Vergleich mit der aktualisierten Mineralressourcenschätzung mit Stichtag 11. August 2026 dargestellt.

Erklärung der sachkundigen Person - Zuvor veröffentlichte Informationen

Die Informationen in dieser ASX-Mitteilung, die sich auf historische und ausländische Ergebnisse beziehen, basieren auf Informationen und unterstützenden Unterlagen, die von Herrn Carlos Silva geprüft wurden, Senior Geologist bei GE21 Consultoria Mineral und eine sachkundige Person, die Mitglied des Australian Institute of Geoscientists ist.

GE21 ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen, das von St George Mining Limited mit der Prüfung historischer Explorationsdaten beauftragt wurde. Herr Silva verfügt über ausreichende Erfahrung, die für den betrachteten Mineralisierungstyp und Lagerstättentyp sowie die ausgeführte Tätigkeit relevant ist, um als sachkundige Person gemäß der Ausgabe 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" zu gelten.

Diese ASX-Mitteilung enthält Informationen, die aus dem folgenden Bericht entnommen wurden, der auf der Website des Unternehmens unter http://www.stgm.com.au verfügbar ist:

August 2024 - Erwerb des hochgradigen Araxá-Niobprojekts

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die Explorationsergebnisse in den ursprünglichen Marktmitteilungen, auf die in diesem Bericht verwiesen wird, wesentlich beeinflussen, und dass keine wesentliche Änderung der Ergebnisse eingetreten ist. Das Unternehmen bestätigt, dass Form und Kontext, in denen die Feststellungen der sachkundigen Person dargestellt werden, gegenüber den ursprünglichen Marktmitteilungen nicht wesentlich verändert wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, bei denen es sich lediglich um Prognosen handelt und die bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von St George, den Directors und dem Management des Unternehmens liegen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar.

Beispiele für zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung umfassen die Verwendung von Begriffen wie "kann", "könnte", "glaubt", "schätzt", "strebt an", "erwartet" oder "beabsichtigt" sowie andere ähnliche Begriffe, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Diese Aussagen basieren auf einer Beurteilung der gegenwärtigen wirtschaftlichen und betrieblichen Bedingungen sowie auf einer Reihe von Annahmen über zukünftige Ereignisse und Maßnahmen, von denen zum Datum der Mitteilung erwartet wird, dass sie eintreten beziehungsweise erfolgen.

Tatsächliche Werte, Ergebnisse, Interpretationen oder Ereignisse können wesentlich von den in dieser Mitteilung ausdrücklich oder implizit dargestellten abweichen. Angesichts dieser Unsicherheiten werden Empfänger davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen in der Mitteilung zu verlassen, da diese nur zum Datum der Veröffentlichung dieser Mitteilung gelten. Vorbehaltlich fortlaufender Verpflichtungen nach geltendem Recht und den ASX Listing Rules übernimmt St George keine Verpflichtung, Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung oder Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf denen eine solche zukunftsgerichtete Aussage beruht, zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

Diese Mitteilung wurde von St George Mining Limited erstellt. Das Dokument enthält Hintergrundinformationen über St George Mining Limited, die zum Datum dieser Mitteilung aktuell sind.

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Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Es handelt sich um einen Auszug aus einem 52-seitigen Dokument. Sie können die originale Pressemeldung in englischer Sprache unter folgendem Link aufrufen: https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260811/pdf/072mjx9qmb4527.pdf



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