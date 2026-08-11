Die SAP-Aktie hält sich nach der starken Erholung der vergangenen Wochen weiter knapp unter 180 €. Vom Tief bei rund 127,50 € hat sich der Kurs damit deutlich gelöst und mehrere wichtige Bereiche zurückerobert. Operativ bleibt vor allem das Cloud-Geschäft der große Treiber. Im zweiten Quartal stiegen die Cloud-Umsätze währungsbereinigt um 24%, der aktuelle Cloud-Auftragsbestand sogar um 26%. Erste wichtige Unterstützung liegt bei rund 166 € Auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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