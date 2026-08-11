Cardano News, ADA springt 18 Prozent, doch die größte Hürde fiel erst gestern weg

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Cardano hat in dieser Woche die meisten großen Altcoins hinter sich gelassen und liegt rund 18 Prozent im Plus. Der Kurs steht am Montag bei 0,20 Dollar, das Netzwerk kommt auf 7,3 Milliarden Dollar. Der Auslöser liegt nicht im Chart, sondern in einer Frist, die am 9. August abgelaufen ist. Die CME startete ihre regulierten ADA Futures am 9. Februar, damit begann die sechsmonatige Wartezeit der SEC. Diese Frist ist vorbei, und damit fällt eine der größten Hürden vor einem Spot ETF auf Cardano. Diese Cardano News treffen auf einen Markt, der wieder Geld aufnimmt, und auf Wallets, die längst weiterdenken.

Cardano News, die ETF Frist ist abgelaufen und ADA verlässt den fallenden Kanal

Laut wallstreet-online endete am 9. August die sechsmonatige Frist, die die SEC in ihren Zulassungsregeln verlangt. Sie begann mit dem Start der ADA Futures an der CME im Februar. Grayscale wartet mit einem Antrag, Bitwise und Canary Capital haben Papiere vorbereitet. Ein Entscheidungsfenster der Behörde könnte sich um den 23. Oktober öffnen.

Der Kurs reagiert bereits, denn ADA notiert laut CoinGecko bei 0,20 Dollar und damit 18 Prozent über der Vorwoche. Am 8. August verließ ADA einen fallenden Kanal nach oben, mit einem Plus von rund 13 Prozent an einem Tag. Das Handelsvolumen stieg um mehr als 115 Prozent und bestätigte den Ausbruch. Zum Wochenstart hält sich der Kurs über 0,196 Dollar, gestützt von anhaltenden Käufen großer Adressen.

Nach der van Rossem Hard Fork ist das Netzwerk in die Dijkstra Ära eingetreten, und am 5. August kam eine IBC Verbindung zu Injective. Die Kursziele bleiben überschaubar, denn laut CoinGape liegt die ADA Prognose zum Jahresende 2026 zwischen 0,22 und 0,30 Dollar. Das sind 11 bis 52 Prozent, aus 1.000 Dollar würden im besten Fall 1.520 Dollar, und genau deshalb suchen ADA Wallets parallel nach einem größeren Einstieg.

Cardano News zu Pepeto, echte Werkzeuge treffen auf virale Aufmerksamkeit

1.520 Dollar aus 1.000 Dollar ist die eine Rechnung, ein Vorverkauf vor dem Listing ist die andere. Im Pepeto Vorverkauf liegen bereits 10,38 Millionen Dollar, bevor ein einziger Token an einer Börse gehandelt wurde. Pepeto baut auf Ethereum genau das, woran Cardano seit Jahren arbeitet, nämlich schnellere Transaktionen und niedrigere Gebühren. Der Unterschied liegt darin, dass diese Werkzeuge fast fertig sind und ein Entwickler von Binance den Aufbau leitet.

Das Binance Debüt nimmt die letzten Schritte, und Berichte deuten auf eine Ankündigung kurz vor dem Handelsstart hin. Das Fenster für den Preis im Vorverkauf ist damit enger, als die meisten Käufer annehmen, und der aktuelle Einstieg liegt bei 0,000000188 Dollar. Für die Sicherheit sorgt SolidProof, weil das Team den vollständigen Code untersucht und freigegeben hat, bevor der Vorverkauf startete. Pepeto geht aber weit über den reinen Nutzen hinaus, denn was das Bild wirklich verändert, ist die virale Seite.

Telegram Kanäle wachsen täglich um Tausende, jede Woche starten Nachahmer unter dem Namen Pepeto, und frühere Kritiker berichten inzwischen darüber. Genau diese Abfolge lief ab, bevor Shiba Inu den Markt überrascht hat. Eine Wallet legte 2020 laut Coinbase 8.000 Dollar in SHIB und hielt auf dem Höhepunkt 5,7 Milliarden Dollar. Aus 1.000 Dollar wurde über eine Milliarde Dollar, als SHIB 41 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung erreichte, ganz ohne Produkt.

Reine virale Aufmerksamkeit baute dieses Vermögen auf, und Pepeto folgt demselben Muster mit einem stärkeren Team und besseren Grundlagen. Die Werkzeuge sind fertig, bevor das Listing beginnt, und deshalb wechseln in dieser Woche Wallets von ADA in diesen Vorverkauf. Diese Adressen wissen, dass der Cardano Kurs über Jahre ein ruhiges Vielfaches bietet, während hier Wochen zählen. Das größte Geld entstand in früheren Zyklen bei Projekten, die echte Werkzeuge mit viraler Nachfrage verbinden, und in dieses Profil passt Pepeto genau.

Fazit

Die Cardano News liefern nach Jahren endlich wieder feste Termine. Und trotzdem wandert frisches Kapital gleichzeitig in den Pepeto Vorverkauf. Die Runden leeren sich schneller als jede Stufe zuvor, und mit dem Ende dieser Runde steigt der Preis. Tausende Wallets kamen bei SHIB um Tage zu spät, manche um Stunden, und sie sahen zu, wie frühe Käufer ihre Gewinne einsammelten. Das ist der Teil dieses Marktes, vor dem niemand warnt, der Moment, in dem man Bescheid wusste und trotzdem nicht handelte. Offen bleibt nur, wie viel vor dem Listing noch zum heutigen Preis in diesen Vorverkauf fließt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was bedeutet das Ende der ETF Frist für den Cardano Kurs?

Es nimmt die größte regulatorische Hürde vor einem Spot ETF, denn die sechsmonatige Wartezeit der SEC lief am 9. August ab.

Warum steht Pepeto gerade so stark im Fokus?

Erfahrene Händler erkennen das Muster von Shiba Inu, diesmal mit echten Werkzeugen dahinter, und das Listing steht kurz bevor. Den aktuellen Stufenpreis zeigt die offizielle Pepeto-Website.