Die Aktie des Konsumgüterkonzerns Beiersdorf führt unter den Dax-Werten eher ein Schattendasein.Die schwierige fundamentale Lage spiegelt sich im Kursverlauf der Aktie wider. Nach dem markanten Kurseinbruch von Anfang März fing sich die Beiersdorf-Aktie in den letzten Wochen zunächst wieder und startete eine Erholung. Starke Quartalsergebnisse bzw. Halbjahresergebnisse hätten der Erholung weiteren Schwung geben können. Doch die Zahlen und die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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