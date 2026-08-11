Die Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk steckt aus charttechnischer Sicht einmal mehr in der Klemme.In den letzten Monaten der Korrektur sah sich die Aktie bereits des Öfteren prekären Konstellationen gegenüber und nicht selten brach im Ergebnis ein Kursbeben über sie herein. Die in der letzten Woche veröffentlichten Ergebnisse für das 2. Quartal 2026 sollten die vorsichtige Erholung der letzten Wochen weiter beschleunigen. Doch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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