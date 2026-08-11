Datum der Anmeldung:
06.08.2026
Aktenzeichen:
B8-74/26
Unternehmen:
WindGrid SA, Brüssel (BE); und Canada Pension Plan Investment Board, Toronto (CAN); Mittelbarer Erwerb sämtlicher Anteile an und gemeinsamer Kontrolle über CI Tarchon Holdco Ltd., Rotherham (GB);
Produktmärkte:
Stromübertragungsnetze, Stromübertragungsnetze
06.08.2026
Aktenzeichen:
B8-74/26
Unternehmen:
WindGrid SA, Brüssel (BE); und Canada Pension Plan Investment Board, Toronto (CAN); Mittelbarer Erwerb sämtlicher Anteile an und gemeinsamer Kontrolle über CI Tarchon Holdco Ltd., Rotherham (GB);
Produktmärkte:
Stromübertragungsnetze, Stromübertragungsnetze
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