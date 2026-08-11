Datum der Anmeldung:
06.08.2026
Aktenzeichen:
B2-41/26
Unternehmen:
Wourth Group Ltd., Burgess Hill (UK); Erwerb von Anteilen an und alleinige Kontrolle über Peter Hahn GmbH und Peter Hahn Grundstücksgesellschaft mbH, beide Winterbach (D)
Produktmärkte:
Accessoires, Damenbekleidung, Schuhe
06.08.2026
Aktenzeichen:
B2-41/26
Unternehmen:
Wourth Group Ltd., Burgess Hill (UK); Erwerb von Anteilen an und alleinige Kontrolle über Peter Hahn GmbH und Peter Hahn Grundstücksgesellschaft mbH, beide Winterbach (D)
Produktmärkte:
Accessoires, Damenbekleidung, Schuhe
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