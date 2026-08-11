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Heute wenden wir uns wieder den europäischen Schwergewichten zu. Ohne eine übergeordnete These wie "Turnaround" oder "KI-Energieinfrastruktur" vorwegzunehmen, haben wir das gesamte DAX- und EuroStoxx-50-Universum systematisch nach drei harten Filterkriterien durchleuchtet: einer PEG-Ratio deutlich unter 1, einem klar positiven Aufwärtstrend bei den Analystenkurszielen der vergangenen sechs Wochen und als drittes belastbare Insiderkäufe.Interessanterweise hat das EuroStoxx-Segment kaum überzeugende Treffer geliefert: AIRBUS und SAFRAN sind nach der Aerospace-Rally zu teuer geworden, STELLANTIS wurde soeben von Bernstein auf "Underperform" mit Kursziel 4 € abgestuft, und bei KERING bleibt die Analystengemeinde nach den GUCCI-Signalen mehrheitlich verhalten. Fündig wurden wir dagegen im DAX: gleich drei Werte erfüllen alle Kriterien und stammen aus drei völlig unterschiedlichen Branchen. Diese drei Werte finden Sie bei uns in der Termin-Börse daily, folgen können Sie den Trades auch im Einzelabruf ().