Berlin (ots) -Bei der Partnersuche gehen Wunsch und Ergebnis auseinander - am deutlichsten beim Alter. Das zeigt eine Auswertung anonymisierter Profildaten der deutschsprachigen Datingplattform Herzwandler.Frauen geben eine gesuchte Altersspanne an, deren Mittelpunkt praktisch exakt auf dem eigenen Alter liegt. Männer nennen eine Spanne, deren Mittelpunkt gut sechs Jahre darunter liegt. In den tatsächlich zustande gekommenen beidseitigen Verbindungen setzt sich die Angabe der Männer durch: In rund sieben von zehn Fällen ist der Mann der Ältere, im Median um vier Jahre."Frauen suchen rechnerisch in der eigenen Altersgruppe und finden sich überwiegend an der Seite älterer Männer wieder", sagt Dr.-Ing. Erik Neitzel, Gründer von Herzwandler und Autor der Auswertung. "Die Präferenz der Männer erweist sich als die durchsetzungsfähigere."Für den Herzwandler Dating-Report 2026 wurden 3.508 aktive Profile und 79.047 Interaktionen ausgewertet. Die Zusammensetzung der spirituellen Community weicht dabei vom Bild klassischer Dating-Apps ab: Rund 57 Prozent der Mitglieder sind Frauen, gut sechs von zehn sind älter als 45 Jahre. Bei den meisten großen Anwendungen ist das Verhältnis umgekehrt und der Altersschwerpunkt jünger.Ein weiterer Befund widerspricht einer verbreiteten Annahme über die Zielgruppe: Kein Sternzeichen ist überrepräsentiert, die Verteilung bleibt im Bereich statistischer Streuung.Alle Auswertungen erfolgten anonymisiert und ausschließlich aggregiert. Methodik, Definitionen, Ausschlüsse und bekannte Verzerrungen sind im Report offengelegt. Er erscheint jährlich. Journalistinnen und Journalisten dürfen Zahlen und Grafiken unter Quellenangabe verwenden.Vollständiger Report: https://www.herzwandler.net/erfahrungen/herzwandler-dating-report-2026Herzwandler ist eine deutschsprachige Datingplattform für bewusstes Kennenlernen und ein Projekt der SOLID Information Management GmbH mit Sitz in Berlin.Pressekontakt:Dr.-Ing. Erik NeitzelGründer von HerzwandlerSOLID Information Management GmbHPappelallee 78/79, D-10437 BerlinTelefon: +49 30 55463927E-Mail: mail@herzwandler.netPressebereich:https://www.herzwandler.net/presse/Der vollständige Dating-Report 2026 mit Methodik:https://www.herzwandler.net/erfahrungen/herzwandler-dating-report-2026Begriffslexikon für Redaktionen:https://www.herzwandler.net/dating-lexikon/Herzwandler im Netz:https://www.herzwandler.netOriginal-Content von: SOLID Information Management GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183144/6330981