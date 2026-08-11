DJ Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc: Net Asset Value(s)

Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (AEME) Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc: Net Asset Value(s) 11-Aug-2026 / 09:06 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. =--------------------------------------------------------------------- Net Asset Value(s) FUND: Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc DEALING DATE: 10-Aug-2026 NAV PER SHARE: EUR: 99.04 NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 41279635 CODE: AEME ISIN: LU1437017XXX =--------------------------------------------------------------------- Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. View original content: EQS News =--------------------------------------------------------------------- ISIN: LU1437017XXX Category Code: NAV TIDM: AEME LEI Code: 22210029BWUM47M5IC61 Sequence No.: 439243 EQS News ID: 2380438 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------

Image link: https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?application_id=2380438&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ebed8b539-0373-42bd-8d0e-f3efeec9bbed

(END) Dow Jones Newswires

August 11, 2026 03:06 ET (07:06 GMT)