Stuttgart (ots) -- Mit adesso (Platz 4 der Lünendonk-Liste 2026) gewinnt DYMATRIX einen der führenden deutschen IT-Dienstleister als ersten Solution Partner.- Mit den rund 12.000 Mitarbeitenden von adesso wird die Delivery-Kapazität für hochkomplexe Enterprise-Implementierungen und parallele Rollouts deutlich erweitert.- Die Partnerschaft schafft die Grundlage für eine effiziente und verlässliche Integration der DYMATRIX Customer Experience Platform in bestehende Systemlandschaften.Nach der Ankündigung seines neuen Partnerökosystems präsentiert das SaaS-Unternehmen DYMATRIX die adesso SE als ersten offiziellen Solution Partner. In dieser Rolle agiert adesso künftig als strategischer Beratungs- und Implementierungspartner, der die Customer Experience Platform (CXP) von DYMATRIX eigenständig bei Kunden integriert. Mit einem Rekordumsatz von 1,47 Milliarden Euro, 14 Prozent Wachstum und der erneuten Bestätigung von Platz 4 auf der renommierten Lünendonk Liste 2026 gehört adesso zu den führenden Akteuren der Branche.Erweiterte Delivery-Kapazitäten für skalierbare Enterprise-ProjekteBislang hat DYMATRIX Kundenprojekte mit eigenen, hochspezialisierten In-House-Teams realisiert. Durch die stark wachsende Marktnachfrage nach integrierten Gesamtlösungen stößt dieses Modell bei parallelen Großprojekten an Skalierungsgrenzen. Die Partnerschaft mit adesso und dessen rund 12.000 Mitarbeitenden erweitert die Delivery-Kapazität für komplexe Enterprise-Projekte maßgeblich.Von konsolidierten Daten zur personalisierten Customer ExperienceDie gemeinsame Stärke beider Unternehmen liegt in der Bewältigung komplexer IT Landschaften für ein modernes Customer Experience Management. Bei der Digitalisierung großer Konzerne oder regulierter Branchen - wie etwa der Energie- oder Finanzbranche - geht es in den seltensten Fällen darum, gewachsene Systeme einfach abzulösen. Die eigentliche Herausforderung besteht darin, verteilte Daten zentral zu konsolidieren und sie in Echtzeit für die Kundeninteraktion nutzbar zu machen.Hier setzt die DYMATRIX CXP an: Sie vereint die tiefe Datenkonsolidierung mit der automatisierten, hochpersonalisierten Kundenkommunikation. adesso bringt die spezifische Expertise in der Systemintegration und Cloud-Transformation mit, um diese Plattform nahtlos beim Kunden zu implementieren und die datengetriebenen CX-Strategien operativ zum Laufen zu bringen.Die Partnerschaft verkürzt Implementierungszeiten und ermöglicht eine schnellere Nutzung von Kundendaten für personalisiertes Marketing. Die DYMATRIX CXP lässt sich dabei in bestehende Architekturen integrieren, ohne dass gewachsene Kernsysteme ersetzt werden müssen."Für uns stand fest: Wenn wir unser Ökosystem ausbauen, dann nur mit Partnern, die in der Umsetzung denselben kompromisslosen Qualitätsanspruch haben wie wir in der Softwareentwicklung", sagt Thomas Dold, Geschäftsführer von DYMATRIX. "Mein Dank gilt dem gesamten adesso-Team für das partnerschaftliche Onboarding und das gemeinsame Commitment ab Tag eins. Wir bringen unsere gebündelte Power nun direkt auf die Straße, um auch die komplexesten Daten- und Systemlandschaften unserer gemeinsamen Kunden zukunftssicher zu transformieren."Guido Ahle, Leiter des Geschäftsbereichs Digital Experience der adesso SE, ergänzt: "Unternehmen müssen heute aus komplexen Datenlandschaften bessere Kundenerlebnisse entwickeln. Mit DYMATRIX verbinden wir eine leistungsfähige Customer Experience Platform mit unserer Expertise in Systemintegration, Cloud-Transformation und Digital Marketing. So unterstützen wir unsere Kunden dabei, datengetriebene Customer Experiences effizient umzusetzen und zugleich hohe Anforderungen an Datenschutz, Compliance und Datenhoheit zu erfüllen."Über DYMATRIXDie DYMATRIX-Gruppe mit Hauptsitz in Stuttgart und weiteren Standorten in Karlsruhe, Köln, Hamburg, München und Berlin ist seit über 25 Jahren führender Anbieter einer daten- und KI-getriebenen Customer Experience Platform. Rund 200 Mitarbeitende unterstützen über 600 Kunden entlang des gesamten Wertschöpfungsprozesses - von der ersten strategischen Ausrichtung über die technische Umsetzung bis hin zur operativen Nutzung und kontinuierlichen Weiterentwicklung. Kern der Plattform sind die Real-Time Data Platform für die Verarbeitung von Kundendaten in Echtzeit, Automated Decision AI für automatisierte, KI-gestützte Entscheidungslogiken sowie CrossChannel Personalization für personalisierte Omnichannel-Kommunikation - zur richtigen Zeit, über den richtigen Kanal und mit der richtigen Botschaft.Weitere Informationen unter www.dymatrix.de.Über adessoadesso ist einer der führenden IT-Dienstleister im deutschsprachigen Raum und konzentriert sich mit Beratung sowie individueller Softwareentwicklung auf die Kerngeschäftsprozesse von Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen. Die Strategie von adesso beruht auf drei Säulen: einem umfassenden Branchen-Know-how der Mitarbeitenden, einer breiten, herstellerneutralen Technologiekompetenz und erprobten Methoden bei der Umsetzung von Softwareprojekten. Mit passgenauen IT-Lösungen stärkt adesso die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und Organisationen in den Zielbranchen Versicherungen/Rückversicherungen, Banken und Finanzdienstleistung, Gesundheitswesen und Life Sciences, Energieversorgung, Öffentliche Verwaltung, Automotive und Fertigungsindustrie, Handel, Verkehrsbetriebe, Medien und Entertainment, Lotterie sowie Sport.adesso wurde 1997 in Dortmund gegründet und beschäftigt aktuell in der adesso Group rund 11.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen/FTE), was mehr als 12.200 Mitarbeitenden nach Köpfen entspricht. Die Aktie von adesso ist im Prime Standard notiert. Zu den Kunden von adesso in Deutschland zählen unter anderem: Commerzbank, BayernLB, Münchener Rück, Provinzial, Bitmarck, amedes, RWE, E.ON, Mercedes-Benz, thyssenkrupp, Bosch, Otto, Markant, Borussia Dortmund, die Deutsche Fußball Liga, die Westdeutsche Lotterie, die Bundesbank, das Beschaffungsamt des BMI und das Bundesministerium der Finanzen. Dazu kommen zahlreiche internationale Kunden, darunter Swisscom, AXA Schweiz, Alpitour, die Österreichische Fußball-Bundesliga und die Schweizer Bundesbahn.Weitere Informationen unter https://www.adesso.de sowie:Unternehmens-Blog: https://www.adesso.de/de/news/blog/index.jspLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/adesso-se/Facebook: http://www.facebook.com/adessoSEPressekontakt:DYMATRIX | Caroline Nguyen | c.nguyen@dymatrix.de | +49 711 22 00 788 47Original-Content von: DYMATRIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180620/6331000