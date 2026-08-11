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Liebe Leser,



während der hochspekulative Technologie-Sektor den S&P 500 wie von uns erwartet auf neue Hochs getrieben hat, korrigierte der Goldpreis seit Ende Januar 2026 um über 20%. Obwohl wir langfristig aufgrund positiver Rahmenbedingungen sehr bullish für das Edelmetall sind, war diese im Gesamtbild einer langfristigen Hausse überschaubare Korrektur in unseren Augen eine gesunde und völlig normale Entwicklung.



Erinnern wir uns zurück: 2025 waren Gold und der Goldminensektor die Shootingstars und aus Sicht der meisten Anleger und Analysten die Börsenüberraschungen schlechthin. Der Goldpreis stieg um 65%, und der HUI-Goldminen Index legte sogar um rund 150% zu.



Dieser rasante Anstieg setzte sich bei Gold bis Ende Januar 2026 fort, beim Goldminen Index sogar noch einen Monat länger, und löste eine zwar begrenzte, aber fast schon ungesunde Euphorie aus, die sogar in der Berichterstattung der Massenmedien Spuren hinterließ. Dann setzte der Goldpreis zu der oben ausgeführten Korrektur an.



Die Jahresschlusskurse von 2025 wurden inzwischen übrigens schon wieder überschritten. Seit Anfang des Jahres sind also sowohl der Goldpreis als auch der Goldminen Index im Plus.





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