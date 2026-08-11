Meta hat ein neues KI-Modell veröffentlicht. Das Open-Source-Modell trägt den Namen Muse Glimmer und kann komplett lokal betrieben werden. Und laut Meta gibt es einen großen Vorteil im Vergleich mit anderen lokalen Konkurrenzmodellen. Immer mehr Unternehmen, die KI-Modelle entwickeln, setzen nicht nur auf cloudbasierte Tools. Sie veröffentlichen auch lokale Versionen, die ganz ohne Anbindung an das Internet funktionieren. So etwa zuletzt Google mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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