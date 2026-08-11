Köln (ots) -Erster Zwischenstand der laufenden DGÄPC Statistik (https://www.dgaepc.de/aktuelles/dgaepc-statistik/) zeigt deutliche Schwerpunkte bei Brustchirurgie und GesichtsverjüngungBereits nach der Halbzeit der laufenden DGÄPC Statistik 2026 zeichnen sich erste Entwicklungen bei ästhetisch-plastischen Eingriffen in Deutschland ab. Nach den bislang gemeldeten Behandlungen entfällt bei Frauen zwischen 18 und 30 Jahren mehr als jede zweite Operation auf die Brustchirurgie. Gleichzeitig entscheiden sich in der Gesamtzielgruppegruppe* inzwischen mehr als die Hälfte der Patienten im Gesichtsbereich für verjüngende Maßnahmen. Die Datenerhebung der DGÄPC läuft noch bis Anfang Oktober. Die nun veröffentlichten Zahlen stellen einen Zwischenstand dar und geben einen ersten Ausblick auf die vollständige DGÄPC Statistik 2026.Brustchirurgie bleibt bei jungen Frauen das prägende OperationsfeldMit einem Anteil von 52,8 Prozent betreffen die bislang erfassten Operationen bei Frauen zwischen 18 und 30 Jahren überwiegend die Brust. Neben Brustvergrößerungen mit Implantaten (14,9 Prozent) gehören Brustverkleinerungen (14,4 Prozent) und Bruststraffungen (12,6 Prozent) zu den häufigsten Eingriffen dieser Altersgruppe. Auch über alle Altersgruppen hinweg bleibt die Brustchirurgie mit einem Anteil von 35,4 Prozent das bedeutendste operative Behandlungsfeld. Besonders auffällig entwickelt sich bislang die Nachfrage nach Bruststraffungen."Der bisherige Zwischenstand zeigt, dass junge Patientinnen heute sehr differenzierte Wünsche an die Brustchirurgie haben. Es geht längst nicht mehr ausschließlich um eine Vergrößerung. Ebenso häufig stehen eine Verkleinerung oder Straffung im Vordergrund - immer mit dem Ziel, eine zur eigenen Anatomie passende und natürliche Lösung zu finden. Meine Kollegen und ich können diesen Wandel im Praxisalltag bestätigen", so Dr. Michaela Montanari (https://www.dgaepc.de/mitglieder/bochum/dr-med-michaela-montanari/), Präsidentin der DGÄPC und Fachärztin für Plastische und Ästhetische Chirurgie, Bochum.Bemerkenswert ist zugleich, dass minimalinvasive Gesichtsbehandlungen bei jungen Erwachsenen, anders, als es die öffentliche Wahrnehmung in sozialen Medien häufig vermuten lässt, eine geringe Rolle spielen. Sowohl Botulinumbehandlungen als auch Faltenunterspritzungen machen nach bisherigem Stand jeweils lediglich fünf Prozent der Behandlungen aus.Gesichtsverjüngung bestimmt die Nachfrage in der GesamtgruppeWährend bei jüngeren Patienten körperformende Eingriffe dominieren, rückt mit zunehmendem Alter die Gesichtsverjüngung stärker in den Fokus. Nach den bislang vorliegenden Daten entfallen 53,5 Prozent aller Behandlungen auf verjüngende Maßnahmen im Gesicht. Besonders häufig werden Oberlidstraffungen, Botulinumbehandlungen, Faltenunterspritzungen und Faceliftings durchgeführt. Auch das Facelifting setzt seinen positiven Trend der vergangenen Jahre nach aktuellem Stand weiter fort."Viele Patienten wünschen sich heute kein sichtbar verändertes Gesicht, sondern ein frisches und authentisches Erscheinungsbild. Wir beobachten, dass die Gesichtsverjüngung zunehmend individueller geplant wird. Minimalinvasive Verfahren und operative Eingriffe werden nicht als Gegensätze verstanden, sondern ergänzen sich heute häufig sinnvoll.", unterstreicht Dr. Michaela Montanari, Präsidentin der DGÄPC.DGÄPC Statistik Sommerupdate: Zwischenstand der laufenden ErhebungDie DGÄPC Statistik (https://www.dgaepc.de/aktuelles/dgaepc-statistik/)zählt seit vielen Jahren zu den wichtigsten Erhebungen zur ästhetisch-plastischen Chirurgie in Deutschland. Sie basiert auf den Behandlungswünschen einer in den Mitgliedspraxen durchgeführten Patientenumfrage und dokumentiert die Entwicklung ästhetisch-plastischer Eingriffe.Das Sommerupdate umfasst die bis Ende Juli 2026 erhobenen Daten. Die Datenerhebung läuft noch bis Anfang Oktober. Die vollständige DGÄPC Statistik 2026 wird im Herbst veröffentlicht.Save-the-date: Veröffentlichung der DGÄPC Statistik 2026Die DGÄPC Statistik zählt zu den bundesweit größten Erhebungen zu den Interessen, Behandlungswünschen und Trends im Bereich der Ästhetisch-Plastischen Chirurgie - und das bereits seit 18 Jahren.Die vollständigen Ergebnisse der DGÄPC Statistik 2026 werden im Rahmen der 54. Jahrestagung der DGÄPC (https://www.dgaepc2026.de/) sowie des 5. German Brazilian Aesthetic Meeting vorgestellt.Freitag, 09. Oktober 202611.15 bis 12.15 UhrRottach-Egern | TegernseePressevertreterinnen und Pressevertreter können sich bereits heute für die hybride Pressekonferenz (digital oder vor Ort) unter presse@dgaepc.de akkreditieren.Über die Deutsche Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie e.V. (DGÄPC)Die DGÄPC wurde 1972 gegründet und ist Deutschlands erste und älteste Fachgesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie. Seit bereits 54 Jahren steht der Name der Gesellschaft für qualitative Standards in der Ästhetisch-Plastischen Chirurgie.Ziele der DGÄPC sind seit der Gründung im Jahr 1972 die Qualitätssicherung bei ästhetisch-plastischen Behandlungen und Operationen mit intensivem fachlichem Austausch unter Kollegen, die Fort- und Weiterbildung in diesem Bereich, sowie Aufklärungsarbeit und Patientenschutz.*Gesamtzielgruppe 18 - 80+ JahrePressekontakt:PressestelleFranziska BartelTel: 0221 298511-12E-Mail: presse@dgaepc.deWeb: www.dgaepc.deOriginal-Content von: Deutsche Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie (DGÄPC), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167299/6331013