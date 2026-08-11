Ein zentrales Ziel der jüngst in Berlin auf den Weg gebrachten Krankenhausreform ist es, die Zahl der Kliniken in Deutschland zu reduzieren und die enormen Verluste, die in der Branche erwirtschaftet werden, zu senken. Doch Stand jetzt droht die erwünschte Konsolidierung zu einem ungeordneten Prozess zu werden, der die Patientenversorgung in Deutschland gefährdet, warnen Branchenvertreter. Der Sanierer Maximilian Pluta teilt im Gespräch mit FINANCE TV den grundlegenden Befund, dass die Lage brenzlig ist, sieht bei der Durchführung von Kliniksanierungen aber noch viel Verbesserungs- und Professionalisierungspotential. "Hunderte Kliniken stehen vor tiefgreifenden Einschnitten, aber nicht immer vor einer kompletten Schließung", sagt er im Interview. "Auch einer stark defizitären Klinik kann die Anpassung an den neuen Regulierungsrahmen gelingen - mit einer ehrlichen Bestandsaufnahme, welche Klinikbereiche geschlossen werden müssen. Aber das Zeitfenster dafür schließt sich." Diese Fragen beantwortet dieses Interview: • Betrifft das Kliniksterben auch Häuser privater Ketten oder primär öffentliche und kirchlich organisierte Häuser? • Was genau können Restrukturierer bei Krankenhäusern überhaupt noch ausrichten, wenn Preise, Personaldecke und Prozesse doch weitgehend vorgegeben sind? • Warum werden diese Stellhebel in vielen Kliniken nach wie vor noch kaum eingesetzt? Die Gesprächsteilnehmer: Host: Michael Hedtstück Gast: Maximilian Pluta (Managing Partner der Kanzlei Pluta) Dieser FINANCE-TV-Talk entstand in Kooperation mit Pluta. Das Interview ist Teil 4 unserer Serie mit Pluta zu Restrukturierung und Transformation in den spannendsten deutschen Branchen. Seien Sie gespannt auf Einblicke in Immobilien, Krankenhäuer, Maschinenbau, Handel, Elektro und Automotive. Außerdem sprechen wir über die Frage, wie man Insolvenzverschleppung vermeidet. _________________________________________________________________ Bei FINANCE TV ist die Finanzwelt im Gespräch! Jede Woche erwarten Sie hier exklusive Interviews mit CFOs, führenden Bankern und Experten aus Corporate Finance. Wir unterhalten uns über alles, was Finanzentscheider wissen müssen: von M&A und Finanzierung bis hin zu Private Equity, Wirtschaftsprüfung, Karriere, Gehalt und aktuellen Finanzskandalen. Kompakt, direkt und auf den Punkt! Mehr Infos gibt es hier: https://www.finance-magazin.de/tv/