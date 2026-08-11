Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die europäischen Staatsanleihen verzeichneten vergangene Woche auf breiter Front Kursgewinne, es kam zu Renditerückgängen, so die DekaBank. Auslöser sei zunächst die Hoffnung auf eine Wiederöffnung der Straße von Hormus gewesen. Der Ölpreis sei gefallen und habe damit Druck von den Inflationserwartungen genommen. Am Freitag habe dann der überraschend schwache US-Arbeitsmarktbericht den entscheidenden Impuls für die Märkte geliefert und eine deutliche Kursrallye ausgelöst. Die US-Renditen seien gefallen, europäische Anleihen hätten mitgezogen. Bei den Staatsanleihen hätten italienische BTPs am stärksten abgeschnitten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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