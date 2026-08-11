Hannover (www.anleihencheck.de) - Japan hat im Juni erstmals seit 17 Monaten ein Leistungsbilanzdefizit verzeichnet, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Das Minus habe bei 92,3 Mrd. Yen (584,51 Mio. USD) gelegen, wie das japanische Finanzministerium mitgeteilt habe. Analysten hätten dagegen mit einem Überschuss von 1,51 Bio. Yen gerechnet. Der Nettoüberschuss bei den Primäreinkommen aus Wertpapieren und Direktinvestitionen, normalerweise der größte Treiber des japanischen Leistungsbilanzüberschusses, sei um 74% auf 380 Mrd. Yen geschrumpft. Der Grund dafür seien höhere Dividendenzahlungen japanischer Unternehmen an ausländische Investoren gewesen. Zudem hätten gestiegene Kosten für Ölimporte für ein Handelsbilanzdefizit gesorgt, das die Leistungsbilanz zusätzlich ins Minus gedrückt habe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de