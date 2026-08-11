DAX Prognose für Dienstag, 11.08.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 26.368 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index ist mit Aufnahme des Xetra Handels direkt wieder aufwärts in Richtung des Allzeithochs gelaufen. Es ging bis zum Mittag aufwärts, das Allzeithoch wurde minimal verpasst. Der DAX setzte vom Tageshoch sukzessive zurück, wobei die Abgaben moderat waren. Am späten Nachmittag stellte sich eine kleine Entlastungsbewegung ein, die aber keine Substanz hatte und bis zum Abend wieder abverkauft war. Zum Wochenbeginn konnte der Index einen Xetra Tagesgewinn ausweisen. Nachbörslich konnte sich der Index etwas erholen. Der DAX ging bei 26.352 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469XXX - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

Neues Allzeithoch bei 26.453 Punkten: Der DAX schloss die vergangene Woche nach neuen Höchstständen extrem stark ab und notiert vorbörslich stabil im Bereich von 26.368 Punkten.

Der DAX schloss die vergangene Woche nach neuen Höchstständen extrem stark ab und notiert vorbörslich stabil im Bereich von 26.368 Punkten. Chartbild auf 1h- und 4h-Ebene bullisch: Solange sich der Index über den gleitenden Durchschnitten (SMA20 bei ca. 26.350 - SMA50 bei ca. 26.260 Punkten) hält, bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend intakt.

Solange sich der Index über den gleitenden Durchschnitten (SMA20 bei ca. 26.350 - SMA50 bei ca. 26.260 Punkten) hält, bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend intakt. Leichte Korrekturwahrscheinlichkeit für heute: Trotz des bullischen Gesamttrends wird für den Tagesschluss ein leichtes Überwiegen der Bären erwartet (60 - Wahrscheinlichkeit für ein Bear-Szenario - seitwärts-abwärts).

Der deutsche Leitindex zeigt sich zum Start in die neue Handelswoche weiter in robuster Verfassung. In unserer heutigen DAX Prognose beleuchten wir die wichtigsten Marken, das aktuelle Chartbild im 1h- und 4h-Chart sowie die Wahrscheinlichkeiten für das heutige Handelsszenario.

DAX Aktuell: Rückblick auf den gestrigen Handelstag (10.08.2026)

Der DAX aktuell startete gestern Morgen bei 26.368 Punkten in den vorbörslichen Handel. Mit Eröffnung des Xetra-Handels zog der Index direkt wieder aufwärts in Richtung seines Allzeithochs. Bis zum Mittag setzte sich die Aufwärtsbewegung fort, wobei die Rekordmarke knapp verfehlt wurde.

Vom Tageshoch aus setzte der Index sukzessive, aber moderat zurück. Eine leichte Entlastungsbewegung am späten Nachmittag blieb ohne Substanz und wurde bis zum Abend wieder abverkauft. Dennoch verzeichnete der DAX zum Wochenauftakt einen Xetra-Tagesgewinn. Nachbörslich erholte sich der Index leicht und ging bei 26.352 Punkten aus dem Tageshandel....

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