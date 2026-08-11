DAX hält Rekordkurs, Nasdaq vorbörslich leicht im Plus

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag freundlich. Der DAX legt im frühen Handel moderat zu und bleibt in der Nähe seines Rekordniveaus. Auch der Euro Stoxx 50 startet mit leichten Gewinnen in den Tag. An der Wall Street deuten die Vorbörsen auf eine uneinheitliche Eröffnung hin. Während sich der Nasdaq 100 leicht verbessert zeigt, treten der S&P 500 und der Dow Jones Industrial weitgehend auf der Stelle. In Asien beendete der Nikkei 225 den Handel mit einem moderaten Plus.

Makroökonomischer Überblick

Im makroökonomischen Fokus steht heute die Entscheidung der australischen Notenbank. Die Reserve Bank of Australia beließ den Leitzins wie erwartet unverändert und signalisiert zunächst eine abwartende Haltung nach mehreren Zinsschritten in diesem Jahr. Gleichzeitig verfolgen Anleger die Entwicklungen im Nahen Osten aufmerksam. Neue gegenseitige Forderungen der Konfliktparteien haben die Hoffnungen auf eine rasche diplomatische Lösung zuletzt gedämpft. Die Unsicherheit bleibt damit ein wichtiges Thema für die globalen Kapitalmärkte.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Die Aktien von TAG Immobilien gehören zu den Gewinnern des Tages. Auslöser ist die Konkretisierung der operativen Gewinnprognose auf das obere Ende der bisherigen Zielspanne. Anleger werten dies als Zeichen einer stabilen Geschäftsentwicklung.

Ebenfalls gefragt sind die Papiere von Kontron. Der Technologiekonzern profitiert von der Nachricht, dass das Unternehmen nach dem gescheiterten Pflichtangebot der Foxconn-Tochter Ennoconn unabhängig bleibt. Damit fällt ein Unsicherheitsfaktor weg, was am Markt positiv aufgenommen wird.

Deutlich unter Druck stehen dagegen die Aktien von PNE. Zwar bestätigte der Windparkentwickler Berichte über die Suche nach einem potenziellen Käufer. Die veröffentlichten Hinweise deuten jedoch darauf hin, dass mögliche Interessenten den Unternehmenswert niedriger einschätzen als es der aktuelle Börsenkurs widerspiegelt. Entsprechend reagierten Anleger mit Verkäufen.

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Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit X-DAX Bull UN8DR2 23,76 23958,483789 Punkte 11,06 Open End X-DAX Bull UN0LHJ 38,89 22450,565654 Punkte 6,70 Open End Gold Bull UR18JF 31,08 4006,781453 USD 12,03 Open End X-DAX Bull UN0LHJ 38,98 22450,565654 Punkte 6,77 Open End DAX Bear UG65JT 12,71 27580,117585 Punkte 20,89 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.08.2026; 09:50 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag DAX Call UN8F1S 1,94 26400,00 Punkte 62,03 21.08.2026 Broadcom Inc. Call UN7CRN 0,58 680,00 USD 7,20 16.12.2026 Exxon Mobil Corp. Call UG1PFT 2,04 140,00 USD 5,27 16.12.2026 Leonardo S.p.A. Call UN38WH 1,19 80,00 EUR 8,05 16.12.2026 DAX Call UN64JN 58,83 21500,00 Punkte 3,96 18.06.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.08.2026; 09:50 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit OMV AG Long UG3UNP 32,81 42,909648 EUR 3 Open End Oracle Corp. Long HD31RZ 2,27 100,726651 USD 3 Open End Rheinmetall AG Long UN9ZRJ 30,69 913,95612 EUR 5 Open End Alphabet Inc. Class C Long UN12RD 15,68 266,945757 USD 4 Open End Barrick Mining Corp. Long UG9ZQW 7,72 27,260546 USD 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.08.2026; 09:50 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.