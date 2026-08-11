Oklo hat neue Quartalszahlen vorgelegt und bleibt weiter ein Unternehmen, bei dem klassische Kennzahlen nur einen Teil der Geschichte erzählen. Der Umsatz ist noch sehr klein, gleichzeitig steckt der Konzern Milliarden in Reaktoren, Brennstoff und Isotopenprojekte. Im zweiten Quartal fiel der Verlust höher aus als erwartet, dafür gab es bei mehreren Projekten wichtige Fortschritte. Verlust fällt höher aus - Umsatz überrascht Oklo erzielte im zweiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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