Die Aligos-Aktie ist zum Wochenauftakt förmlich explodiert und schloss unter beachtlichen Umsätzen rund +37% höher. Für Anleger unserer Community ist das ein Déjà-vu: Bereits in der Vergangenheit haben wir mit dem Titel prächtig verdient, nachdem wir eine massive Rallye im Vorfeld einer Kapitalmaßnahme erfolgreich gehandelt hatten. Nun könnte sich ein ähnliches Muster wiederholen. Was ist bei Aligos Therapeutics passiert? Diese Frage dürften sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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