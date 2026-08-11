Mit einem Kursverlust von über -7% ist die Rocket Lab USA-Aktie am Dienstagmorgen einsames Schlusslicht im Nasdaq 100. Warum stört sich die Börse so stark an den Quartalszahlen des Raumfahrtunternehmens und sind sie ein Warnsignal für Anleger? Umsatz hui, Marge pfui Obwohl Rocket Lab USA mit seinen Zahlen für das zweite Quartal operative Rekorde vermelden konnte, zeigten sich Anleger in mehreren Punkten enttäuscht, was einen deutlichen Kursrutsch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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