Software, Assistenzsysteme, Elektroantriebe und neue digitale Dienstleistungen verändern zunehmend die Geschäftsmodelle der Automobilhersteller. Für Anleger eröffnen sich dadurch Chancen, die weit über das klassische Geschäft mit dem Verkauf von Fahrzeugen hinausgehen - insbesondere bei Unternehmen, die bereits über starke Marken oder überzeugende Turnaround-Strategien verfügen. Ferrari-Aktie: Starke Marke trifft auf enorme Preissetzungsmacht Ferrari ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de