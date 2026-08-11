Eine Absenkung des Rentenfaktors kann für Versicherte spürbare Einbußen bei der späteren Monatsrente bedeuten. Nachdem der BGH eine entsprechende Klausel für unwirksam erklärt hat, geht die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg nun gegen weitere Versicherer und deren Klauseln vor. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg lässt bei umstrittenen Rentenfaktorklauseln nicht locker. Nachdem der Bundesgerichtshof (BGH) im Dezember 2025 eine Klausel der Allianz Lebensversicherung für unwirksam erklärt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact