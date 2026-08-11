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Die XRP News liefern zum Wochenstart einen Widerspruch, denn die wöchentlichen Nettozuflüsse in die Fonds sind um 93 Prozent auf nur noch 1,01 Millionen Dollar gefallen. In derselben Woche sammelten die Bitcoin Fonds rund 754 Millionen Dollar ein und die Ethereum Produkte etwa 195 Millionen Dollar. Auf den ersten Blick liest sich das wie ein geordneter Rückzug der Institutionen. Auf der Blockchain zeigt sich allerdings das Gegenteil, denn große Adressen haben zuletzt über 380 Millionen Token nachgekauft. Der Kurs steht am Montag trotzdem bei rund 1,03 Dollar und kämpft um die Marke von einem Dollar. Wer verstehen will, wohin das Kapital wirklich läuft, muss beide Zahlen nebeneinanderlegen.

XRP News (XRP): Die ETF Nachfrage bricht ein, während Wale 380 Millionen Token einsammeln

Die wöchentlichen Nettozuflüsse in die amerikanischen XRP ETFs sind von 14,86 Millionen Dollar auf 1,01 Millionen Dollar gefallen, ein Rückgang von 93 Prozent innerhalb einer Woche. Das verwaltete Vermögen sank dabei von rund 988 Millionen auf etwa 964 Millionen Dollar. Im selben Zeitraum sammelten die Bitcoin Fonds laut BeInCrypto rund 754 Millionen Dollar ein.

Auf der Blockchain sieht das Bild anders aus, denn Wallets mit 10 bis 100 Millionen XRP haben nach Daten von Santiment seit Januar rund 1,23 Milliarden Token zugekauft. Ihr Bestand stieg von 10,97 Milliarden auf 12,2 Milliarden Stück, obwohl der Kurs um etwa 43 Prozent nachgab. Ripple gab außerdem 700 Millionen der im August freigegebenen Token an das Treuhandkonto zurück.

Der Kurs notiert am Montag laut CoinMarketCap bei rund 1,03 Dollar, etwa 72 Prozent unter dem Rekord von 3,65 Dollar. Der Hauptgrund liegt in Washington, denn der Senat verschob die Abstimmung über den CLARITY Act auf September. Fällt der Widerstand bei 1,06 Dollar, nennen Analysten 1,10 bis 1,15 Dollar, also gut ein Zehntel mehr.

Pepeto wartet auf keine Abstimmung in Washington

Der Kurs wartet seit Monaten auf eine Entscheidung, die außerhalb des Projekts fällt. Genau deshalb schauen viele Anleger derzeit auf Projekte, die ihren eigenen Zeitplan bestimmen. In den XRP News taucht dabei immer häufiger ein Vorverkauf auf, der bereits ein fertiges Produkt zeigt.

Kein anderer Vorverkauf liefert derzeit eine vollständig funktionierende Börse. Pepeto tut genau das, und jeder Halter auf jeder Chain kann davon profitieren. Drei Bausteine tragen die Plattform. Eine Bridge bewegt Werte zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana, ohne dass dafür ein Cent anfällt. Ein Handelssystem arbeitet ohne Gebühren, damit das Portfolio bei jedem Tausch nicht an Wert verliert. Ein Prüfwerkzeug liest den Vertrag jedes Tokens und warnt vor Risiken, bevor Geld hineinfließt.

Alle drei arbeiten als eine Plattform und nicht als getrennte Funktionen. Die Börse ist kein Konzept auf einem Whitepaper, sondern läuft und wächst. Vor dem Start hat SolidProof den kompletten Code kontrolliert und jeden Vertrag bestätigt, was den Vorverkauf auf eine geprüfte Grundlage stellt. Geführt wird das Projekt von dem Gründer, der den ursprünglichen Pepe Token bis auf sieben Milliarden Dollar Bewertung gebracht hat, unterstützt von einem früheren Binance Entwickler.

Wegen der starken Aufmerksamkeit kam es zu Angriffen auf die ursprüngliche Domain, weshalb das Team sofort eine vorläufige Adresse gesichert hat. Bisher kamen 10,38 Millionen Dollar in Runden zusammen, die jedes Mal schneller schließen, und bei 0,000000188 Dollar je Token liegt der Weg nach oben noch offen. Sobald das erwartete Binance Listing öffnet, trifft Volumen von jeder Chain, die die Bridge erreicht, auf diesen Preis. Analysten nennen Ziele weit über dem heutigen Kurs, während XRP für ein Zehntel mehr erst den Widerstand bei 1,06 Dollar knacken muss. Jeder Tag näher am erwarteten Listing ist ein Tag weniger zu diesem Preis.

Fazit

Die XRP News zeigen eine Rechnung, die viele Anleger inzwischen kennen. Selbst der Sprung auf 1,15 Dollar bleibt bei 65 Milliarden Dollar Bewertung überschaubar. Die breite Krypto Presse hat bis heute nicht berichtet, was passiert, wenn die fertige Börse für den echten Handel öffnet. In diesem Zyklus dürften erneut jene Wallets im Vorteil sein, die vor der Masse Position bezogen haben. Jede Runde füllt sich schneller als die vorherige, und jede geschlossene Stufe hebt den Einstieg für alle danach. Sobald der Ausbruch kommt, schließt das Binance Listing das Fenster bei Pepeto endgültig, und dieser Einstieg hört auf zu existieren.

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Häufige Fragen

Warum sind die Zuflüsse in die XRP ETFs so stark gefallen?

Die Nettozuflüsse fielen um 93 Prozent auf 1,01 Millionen Dollar, weil der US Senat die Abstimmung über den CLARITY Act auf September verschoben hat.

Wie lautet die XRP Prognose für 2026?

Analysten nennen für 2026 Ziele zwischen 1,15 und 1,76 Dollar. Pepeto bietet mit einer fertigen Börse und einer Bewertung am Anfang ein anderes Verhältnis von Einsatz und Bewegung. Den aktuellen Stand finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.