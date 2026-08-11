Mainz (ots) -
Woche 37/26
Montag, 07.09.
Bitte Programmänderungen beachten:
5.45 Die Killer des Kremls. Moskaus mysteriöse Morde.
Deutschland 2025
"Terra X History: Polizei im Kreuzfeuer - Die großen Skandale" entfällt "ZDF-History: Die großen Fälscher der Geschichte" um 6.30 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)
Donnerstag, 10.09.
Bitte Programmänderung beachten:
7.00 Wer ist Kim Yo-jong?
Deutschland 2022
"Leschs KosmosFake oder Fakt - Wie die Wahrheit unter die Räder kommt" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6331066
Woche 37/26
Montag, 07.09.
Bitte Programmänderungen beachten:
5.45 Die Killer des Kremls. Moskaus mysteriöse Morde.
Deutschland 2025
"Terra X History: Polizei im Kreuzfeuer - Die großen Skandale" entfällt "ZDF-History: Die großen Fälscher der Geschichte" um 6.30 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)
Donnerstag, 10.09.
Bitte Programmänderung beachten:
7.00 Wer ist Kim Yo-jong?
Deutschland 2022
"Leschs KosmosFake oder Fakt - Wie die Wahrheit unter die Räder kommt" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6331066
© 2026 news aktuell