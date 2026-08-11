München (ots) -Sie sind es gewohnt, Situationen und Menschen präzise zu analysieren und Lügen zu entlarven: Eine Rechtsanwältin, ein Polizist, eine Psychologin und ein Ex-Geheimagent ziehen in der zweiten Staffel "Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung" in ein geheimnisvolles Dorf - und in einen Wald voller Lügen. Eigentlich bringen sie und die weiteren Spielenden damit beste Voraussetzungen mit, um Täuschungen zu durchschauen. Eigentlich. Denn in der zweiten Staffel der Reality-Gameshow, die ab 24. September 2026 in der ARD Mediathek und im Ersten startet, gilt mehr denn je: Nichts ist, wie es scheint.Wer ist Werwolf, wer Dorfbewohner? Die zweite Staffel der mit dem Deutschen Entertainment Award ausgezeichneten Show hält nicht nur für die 15 Spielenden zahlreiche Überraschungen bereit: In neuen, spektakulären Quests kämpfen die Dorfbewohner um wertvolle Sonderrollen, die das Kräfteverhältnis im Dorf entscheidend verändern können. Die Werwölfe kennen die Regeln der Quests bereits im Voraus und versuchen, die Spiele gezielt zu ihren Gunsten zu manipulieren - stets mit dem Risiko, dabei selbst ins Visier der Dorfbewohner zu geraten. Jeder Blick, jedes Zögern und jede noch so kleine Geste kann Verdacht erregen. Wer spielt ein doppeltes Spiel? Wem gelingt es, die Gruppe zu manipulieren? Und wem kannst du trauen, wenn alle lügen?Schauspieler und Comedian Michael Kessler ist erneut prominenter Sprecher der ARD-Reality-Gameshow: "Wer glaubt, 'Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung' nach Staffel 1 zu kennen, wird überrascht sein. Ich habe selten Menschen erlebt, die so herzlich miteinander lachen - und sich im nächsten Moment mit voller Überzeugung gegenseitig verdächtigen. Ich konnte hautnah miterleben, wie selbst die engsten Bündnisse innerhalb weniger Augenblicke zerbrechen. Denn genau dann, wenn man glaubt, jemanden durchschaut zu haben, nimmt Staffel 2 eine völlig unerwartete Wendung."Die Reality-Gameshow basiert auf dem beliebten Gesellschaftsspiel "Die Werwölfe von Düsterwald" (Originaltitel: "Les Loups-Garous de Thiercelieux"), entwickelt von Philippe des Palliéres & Hervé Marly und erschienen bei ASMODEE. Lizenzgeber des Formats ist DreamSpark. "Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung" wird produziert von ITV Studios Germany für die ARD Mediathek im Auftrag von BR, SWR und WDR, federführend ist der Bayerische Rundfunk."Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung" in der ARD Mediathek:- Episoden 1-4 ab 24. September- Episoden 5-8 ab 01. Oktober- Episoden 9-12 ab 08. OktoberDas Erste zeigt vier Episoden von "Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung":- Episoden 1 und 2 am 24. September ab 18:50 Uhr- Episoden 5 und 6 am 1. Oktober ab 18:50 UhrWeitere Informationen finden Sie im digitalen Pressedossier (https://pressekits.ard.de/werwoelfe).Fotos über www.ard-foto.de und www.br-foto.de, E-Mail: bildmanagement@br.dePressekontakt:ARD-ProgrammdirektionKommunikation | PRSusi LindlbauerE-Mail: susi.lindlbauer@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6331078