München (ots) -- Maik und Jasmin ziehen vorübergehend bei Bärbel ein- Mariia blickt auf ihre Flucht aus der Ukraine zurück- Eine neue Folge "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock" am 11. August 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Maik und Jasmin sind auf der Suche nach einer neuen Wohnung. Bis sie ein neues Zuhause gefunden haben, kommen sie vorübergehend bei Maiks Mutter Bärbel unter. Doch das ungewohnte Zusammenleben bringt Probleme mit sich. Mariia besucht derweil eine Demonstration in Gedenken an die Opfer des Ukrainekriegs und wird dabei auch mit ihrer eigenen Fluchterfahrung konfrontiert. Eine neue Folge "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock" am 11. August 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Maik und Jasmin befinden sich auf Wohnungssuche und ziehen übergangsweise bei Maiks Mutter Bärbel ein. Die 65-Jährige schätzt Ordnung und feste Abläufe - mit zwei zusätzlichen Mitbewohnern verändert sich ihr Alltag jedoch spürbar. Der begrenzte Platz und die unterschiedlichen Gewohnheiten sorgen immer wieder für Reibungen und stellen das Zusammenleben auf eine harte Probe.Derweil weckt der vierte Jahrestag der russischen Invasion in die Ukraine bei Mariia Erinnerungen. Auf dem Neuen Markt in Rostock besucht sie eine Gedenkveranstaltung für die dem Ukrainekrieg zum Opfer gefallenen Menschen, insbesondere den Kindern. Die bewegenden Momente gehen ihr nahe und lassen ihre eigene Flucht Revue passieren. Gleichzeitig ist sie dankbar, dass ihr Sohn heute in Deutschland in Sicherheit leben kann. Mariia schöpft durch die Demonstration Kraft und spürt, dass sie mit ihrem Schicksal nicht allein ist.Damian bemüht sich seit längerer Zeit um eine Vollzeitstelle. Jetzt kommt Hoffnung bei dem 27-Jährigen auf: Ein Vorstellungsgespräch bei einer Zeitarbeitsfirma ist positiv verlaufen und hat ihm eine Zusage eingebracht. Zusätzlich kann er seinen bisherigen Minijob als Ordner im Ostseestadion in Absprache mit seinem neuen Arbeitgeber weiterführen. Für den gebürtigen Rostocker beginnt damit ein neues Kapitel.Regina arbeitet seit 2005 im Gebrauchtwarenhandel. Seit über 30 Jahren können Menschen mit wenig Geld hier zu erschwinglichen Preisen einkaufen. Die 58-Jährige hat alle Hände voll zu tun - obwohl einiges verkauft wird, kommen immer mehr Habseligkeiten hinzu und führen zu vollen Lagern. Jana hat endlich eine eigene Wohnung gefunden und startet dort einen neuen Lebensabschnitt. Sie erhofft sich dadurch auch bessere Chancen auf einen Job. Kann sie ihr Leben wieder in die richtige Bahn bringen?Eine neue Folge "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock", am 11. August 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEIund sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird produziert von UFA SHOW & FACTUAL.Bildmaterial und weitere Infos finden Sie in unserem Media Hub: Hartz und herzlich - Tag für Tag - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/hartz-und-herzlich-tag-fuer-tag)Über "Hartz und herzlich - Tag für Tag":Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet "Hartz und herzlich - Tag für Tag" erneut das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock. Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6331077