Berlin (ots) -Wenn sich am Samstag, den 12. September wieder bunte Drachen über dem Tempelhofer Feld erheben, wird der Berliner Himmel für einen Tag zum farbenprächtigen Schauspiel. Beim 13. STADT UND LAND-Festival der RIESENDRACHEN zeigen von 11 bis 20 Uhr rund 75 professionelle Drachenpilotinneninnen und -piloten aus Deutschland und dem Ausland ihr Können. Mehr als 2.000 Drachen steigen dann in die Luft - darunter riesige selbstgenähte Figuren, wie Superhelden, Rockmusiker, Tiere, Fabelwesen und Comicfiguren. Das Festival lädt kleine und große Gäste zum Staunen, Entdecken und Mitmachen ein. Der Eintritt ist frei.Dass das Festival jedes Jahr Drachenpiloten aus dem In- und Ausland anzieht und begeistert, liegt auch am besonderen Ort: Die offene westliche Seite des Tempelhofer Feldes bietet ideale Bedingungen für spektakuläre Flugmanöver auf dem ehemaligen Flughafengelände. Viele der teilnehmenden Pilotinnen und Piloten kommen regelmäßig nach Berlin - darunter auch Welt- und Europameister aus dem Bereich des Lenkdrachensports. Die Einleiner-Drachenflieger bringen ihre größten Drachen mit, die sie über den Winter neu genäht haben. Manche davon sind mehr als 40 Meter lang. Moderierte Vorführungen mit Lenk- und Großdrachen, chinesischen Drachen sowie Ein-, Zwei- und Vierleinern geben spannende Einblicke in die faszinierende Welt der Drachenfliegerkunst.Ein besonderes Highlight in diesem Jahr sind die Schleyerdeldas: Drachen mit langen, ausladenden Schweifen, die wie schwebende Schleier über den Himmel ziehen. Wenn mehrere von ihnen gleichzeitig aufsteigen, entsteht ein eindrucksvolles Farbspiel über dem Tempelhofer Feld. Für die 13. Ausgabe des STADT UND LAND-Festivals der RIESENDRACHEN haben sich etliche Schleyerdeldas angekündigt. Und auch wer selbst aktiv werden möchte, ist willkommen: Wie jedes Jahr können Besucherinnen und Besucher eigene Drachen mitbringen und fliegen lassen.Das Festival gilt als eines der größten Familienfeste Berlins und zieht jedes Jahr zehntausende Gäste aller Generationen an. Neben den Vorführungen am Himmel sorgt ein lebendiges Rahmenprogramm mit Musik, Essen, Aktionen und Mitmachangeboten für Kinder dafür, dass der Tag auch am Boden viel zu bieten hat. So wird das Tempelhofer Feld auch 2026 wieder zu einem Ort, an dem Berlin gemeinsam nach oben schaut.Pressekontakt:Unikat PR GmbHThomas ReckermannE-Mail: tr@unikat-pr.comMobil: 0173-1807080Original-Content von: STADT UND LAND Wohnbauten-Gesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106461/6331073