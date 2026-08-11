Köln (ots) -Sie erleichtern die Gartenarbeit und sorgen für einen gesunden, dichten Rasen: Mähroboter drehen in immer mehr Gärten ihre Runden. Sie können jedoch eine große Gefahr für Wildtiere, insbesondere Igel, darstellen. toom informiert online und in den Märkten über den verantwortungsvollen Umgang mit Mährobotern und den Igelschutz im heimischen Garten.Nachts ist im Garten ganz schön was los: Nachtaktive Wildtiere wie der Igel sind auf der Suche nach Futter unterwegs. Ein nahezu lautloser Mähroboter kann da zur tödlichen Gefahr werden. Igel rollen sich bei Gefahr zusammen, anstatt wegzulaufen. So können sie von Mährobotern schwer verletzt oder getötet werden. Dabei können einfache Entscheidungen die Tiere schützen."Als Baumarkt sind wir nah an den Menschen und ihren Gärten. Deshalb sehen wir es auch als unsere Verantwortung, für den Schutz heimischer Tiere zu sensibilisieren", so toom Geschäftsführer Dominique Rotondi. Mit Informationen im Markt und geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern klärt toom über den bewussten Umgang mit Mährobotern auf und gibt Tipps zum Igelschutz. "In der Beratung machen wir Eins ganz deutlich: Zwar verfügen vor allem modernere Mähroboter über eine bessere Hinderniserkennung, was die Sicherheit erhöht. Das ersetzt aber keine tierfreundlichen Mähzeiten."Igel willkommen!Ein paar einfache Entscheidungen machen den Garten zum sicheren zuhause für Wildtiere:- Mähroboter tagsüber fahren lassen- Wilde Ecken, Laub- und Reisighaufen als Versteck erhalten und als Sperrzone für den Mähroboter einrichten- Durchgänge im Zaun schaffen- Gefahrenstellen absichernMehr Informationen zu einem tierfreundlichen Garten gibt es hier: https://toom.de/selbermachen/garten-freizeit/gartenpflege/nuetzlinge-schaedlinge/Über toom: Mit rund 300 Märkten im Portfolio (toom Baumarkt, B1 Discount Baumarkt), 18.000 Beschäftigten und einem Bruttoumsatz von rund 3 Milliarden Euro zählt toom zu den führenden Anbietern der deutschen Baumarktbranche. Das Unternehmen gehört zur REWE Group. Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 96,5 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren rund 380.000 Beschäftigten in 21 europäischen Ländern präsent. +++ Seit 2016 trägt toom das Zertifikat "audit berufundfamilie". Mit dem "audit berufundfamilie", einer Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, geht toom als Arbeitgeber zukunftsorientierte Wege und unterstützt seine Mitarbeitenden in unterschiedlichen Lebensphasen und den damit verbundenen Herausforderungen.Pressekontakt:REWE Group, toom Baumarkt GmbH, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,Daria Ezazi, Humboldtstraße 140- 144, 51149 Köln, Tel.:0221-149-6272, Fax: 0221-149-976272, E-Mail:daria.ezazi@rewe-group.comOriginal-Content von: toom Baumarkt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60444/6331104