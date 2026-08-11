Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im (Nahen) Osten nichts Neues, und so blieben positive Impulse für das Marktgeschehen vonseiten sinkender Energiepreise zum Start in die neue Woche aus, so die Analysten der Helaba.Im Gegenteil: Neue gegenseitige Forderungen der USA und des Irans hätten den Ölpreis steigen lassen. In der Folge hätten die Inflations- und Zinserwartungen wieder zugenommen. Die Veröffentlichungen der vdp-Immobilienpreisindizes und des sentix-Investorenvertrauens hätten derweil kaum für Bewegung gesorgt. Heute würden sich die Blicke auf die US-Eigenheimverkäufe richten und Gründe für eine veränderte Zinsperspektive dürfte es angesichts der fehelenden Dynamik in diesem Sektor nicht geben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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