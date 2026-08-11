Tönisvorst / Cali (ots) -Angesichts des schweren Erdbebens in Kolumbien stellt das Medikamentenhilfswerk action medeor 10.000 Euro für humanitäre Hilfsmaßnahmen in dem lateinamerikanischen Land zur Verfügung. Die Mittel werden verwendet, um Betroffenen des Erdbebens unmittelbar vor Ort zu helfen. "In der Erdbebenregion ist unser Hilfswerk seit über 15 Jahren mit humanitären Projekten aktiv, wir kennen die Gegend und die lokalen Partner dort sehr gut", berichtet Angela Zeithammer, Vorstand Fundraising und Kommunikation bei action medeor. "Wir konnten bereits Kontakt zu unseren Partnern aufnehmen, die uns von massiven Zerstörungen in den Städten berichtet haben", schildert Zeithammer. In der Stadt Cali, wo eine der Partnerorganisationen von action medeor ihren Hauptsitz hat, seien viele Gebäude eingestürzt, viele Menschen würden unter den Trümmern noch vermisst."Von der Lage in den ländlichen Regionen haben wir dagegen noch kein genaues Bild", berichtet Zeithammer. "Wir müssen auch befürchten, dass nicht alle Dörfer sofort zugänglich sind, weil nach dem Erdbeben Straßen und Infrastruktur zerstört ist", so die Vorständin.Problematisch könnte die Lage laut action medeor vor allem für viele ärmere Menschen sein, die an den Rändern der Städte leben. "Die Menschen wohnen zumeist in informellen Siedlungen, die oft auch an Hügeln und Hängen gebaut sind. Wir hoffen, dass es hier keine Erdrutsche gegeben hat", berichtet Zeithammer. Über die Zustände vor Ort verschaffe man sich gerade noch ein genaueres Bild.Mit der bereitgestellten Soforthilfe sollen die Betroffenen des Erdbebens vor Ort unterstützt werden. "Es geht dabei um die grundlegenden Bedürfnisse: Schutz, Nahrung, Wasser, Hygiene, Gesundheit", sagt Zeithammer.Wer die Arbeit von action medeor unterstützen möchte, kann dies mit einer Spende tun. Man kann online spenden unter www.medeor.de und dort auch seine Adresse für eine Spendenquittung hinterlassen. Klassisch geht es über IBAN DE78 3205 0000 0000 0099 93 bei der Sparkasse Krefeld, Spendenstichwort: "Nothilfe weltweit".Pressekontakt:action medeorDr. Markus Bremersmarkus.bremers@medeor.de02156 / 9788-1780152 / 540 421 56Für Fotoanfragen bitte melden!Original-Content von: action medeor e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31394/6331147