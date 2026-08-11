Frankfurt am Main (ots) -Darja Varfolomeev über Vorfreude und Erwartungsdruck bei der WM der Rhythmischen Sportgymnastik in Frankfurt und ihrem Traum von Olympia in Deutschland // Exklusives Interview im Sporthilfe-MagazinMit dem morgigen Start der Weltmeisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik (RSG) in Frankfurt richtet sich der Blick auf eine Athletin, die die Sportart in Deutschland prägt wie keine andere: Olympiasiegerin Darja Varfolomeev, deutsche Top-Favoritin bei der Heim-WM und Cover-Star des aktuellen Sporthilfe-Magazins."Vor allem spüre ich große Vorfreude, aber natürlich auch ein bisschen Nervosität", sagt Darja Varfolomeev im Interview mit der Sporthilfe. "Dass die WM in Deutschland ausgetragen wird, motiviert mich noch einmal mehr, zu zeigen, was wir alles trainiert haben und was ich kann. Gleichzeitig spürt man natürlich auch ein bisschen den Gedanken: Es muss klappen." Die Atmosphäre spielt für sie eine zentrale Rolle: "Das Publikum kann dich tragen."In Deutschland ist Varfolomeev spätestens seit ihrem Olympiasieg in Paris 2024 das Gesicht ihrer Sportart. "Wenn mich kleine Mädchen sehen, nach einem Foto fragen oder sagen, dass ich ihr Vorbild bin, ist das etwas ganz Besonderes." Die steigende Popularität der RSG spüre sie deutlich: "Man merkt jedes Jahr stärker, wie bekannt die Rhythmische Sportgymnastik in Deutschland wird. Und ich glaube, dass die Heim-WM in Frankfurt noch einmal sehr viel dazu beitragen wird." Auch zur aktuellen Olympia-Bewerbung Deutschlands bezieht Varfolomeev im Gespräch mit der Sporthilfe Stellung: "Ich würde mich riesig freuen, wenn Olympia in Deutschland stattfinden würde. Für uns Sportlerinnen und Sportler wäre das etwas ganz Besonderes, aber ich glaube auch allgemein für ganz Deutschland. Solch ein Highlight-Event schafft einfach eine besondere Atmosphäre."Mit zwölf Jahren kam Varfolomeev, Enkelin eines deutschen Großvaters, einst allein aus Russland nach Deutschland, um sich ihren Traum von Olympischen Spielen zu erfüllen: "Natürlich war es eine schwierige Entscheidung, allein nach Deutschland zu ziehen - aber gleichzeitig auch eine, die sehr schnell gefallen ist, als sich mir die Gelegenheit bot." Seit 2018 lebt und trainiert sie in Deutschland. 2024 erfüllte sie sich in Paris ihren großen Traum mit dem Olympiasieg.Dreimal Gold bei den Europameisterschaften in Warna haben ihr in diesem Jahr bereits Rückenwind gegeben. Für die Weltmeisterschaften möchte sie sich bewusst keinen Druck machen. "Ich möchte einfach das zeigen, was ich mir im Training erarbeitet habe." Ein Lieblingsgerät habe sie nicht. "Eigentlich mag ich alle Geräte, weil jedes etwas Besonderes hat. Mit dem Reifen kann man zum Beispiel tolle Roll- und Wirbelelemente machen, die mit den Keulen nicht möglich sind. Die Keulen wiederum sind spannend, weil man mit zwei Geräten gleichzeitig arbeitet."Weitere Informationen:Der vollständige Artikel steht kostenfrei im E-Paper des Sporthilfe-Magazins zur Verfügung. Hier abrufbar: Titelstory (https://magazin.sporthilfe.de/2026/ausgabe-1/titelstory)Mit einer Medaille bei der Heim-WM in Frankfurt qualifiziert sich Darja Varfolomeev zudem für den Sporthilfe Club der Besten vom 20. bis 27. September in Ägypten. Mehr Infos dazu... (https://www.sporthilfe.de/clubderbesten/)_________________________________________________________________________"Nationale Förderer" sind Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, PwC Deutschland, Deutsche Post, Generali & Deutsche Vermögensberatung, DEUTZ und Tipico. Sie unterstützen die Sporthilfe, die von ihr betreuten Sportlerinnen und Sportler und die gesellschaftspolitischen Ziele der Stiftung in herausragender Weise.Die Sporthilfe wird gefördert durch das Bundeskanzleramt aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.Pressekontakt:Stiftung Deutsche SporthilfeDjamila BöhmHanauer Landstr. 16660314 Frankfurt am MainTel: 0170-5239996E-Mail: djamila.boehm@sporthilfe.dewww.sporthilfe.deOriginal-Content von: Sporthilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51413/6331145