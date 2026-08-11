© Foto: MidjourneyDiese Woche ist Raketenwoche! Ein prominenter Vertreter der Branche hat am Montag sein Zahlenwerk vorgelegt: Rocket Lab. Nach Verzögerungen in der Entwicklung fällt die Aktie deutlich.Das war ein Fehlstart: Zeitgleich mit den Earnings verkündet Rocket Lab Verzögerungen in der Entwicklung iher Neutron-Rakete. Die Aktie schmiert im frühen Handel am Dienstag um gut 8 Prozent ab. Worum es geht: Rocket Lab hat den Zeitplan für den Erstflug seiner Neutron-Rakete am Montag nach hinten verschoben. Das Unternehmen will die Rakete nun im vierten Quartal zur Startrampe bringen, statt sie in diesem Zeitraum bereits zu starten. Diese Änderung im Ablauf könnte eine weitere Verzögerung für das …
Enthaltene Werte: US7731211089Den vollständigen Artikel lesen
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