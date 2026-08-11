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853,54 Millionen US-Dollar flossen in der ersten vollen Augustwoche in die amerikanischen Spot-ETFs auf Bitcoin (BTC), die stärkste Woche seit Mitte April. An keinem Handelstag gab es Abflüsse, allein BlackRock zog davon 693 Millionen an. Der Kurs steht trotzdem bei rund 65.300 US-Dollar und scheitert weiter an derselben Zone. Parallel dazu prägt ein zweiter Vorgang die Bitcoin News, denn der Senat verschob die Abstimmung über das Marktstrukturgesetz auf September. Händler preisen eine Verabschiedung in diesem Jahr nur noch mit rund 21 Prozent. Die Zahlen zeigen, warum 1,3 Billionen US-Dollar Bewertung jede Rechnung nach oben schwer machen und wohin das Kapital ausweicht, das nicht warten will.

Bitcoin News der Woche, 854 Millionen Dollar ETF-Zuflüsse treffen auf eine Vertagung im Senat

Laut CoinDesk ist der Wochenwert von 853,54 Millionen US-Dollar der größte seit Mitte April und der dritthöchste des Jahres. Der Jahresrekord liegt bei 1,42 Milliarden US-Dollar. Die Tageswerte reichten von 170 Millionen am 3. August bis 244,42 Millionen am 5. August. BlackRock zog davon rund 693 Millionen an und damit gut 81 Prozent des gesamten Zuflusses.

Die kumulierten Zuflüsse erreichen 52,18 Milliarden US-Dollar, das verwaltete Vermögen liegt bei 79,50 Milliarden. Im Juli kamen die Fonds auf 172,43 Millionen, im Mai und Juni flossen 2,4 und 4,5 Milliarden ab. Bitcoin (BTC) bewegt sich laut CoinGecko zwischen 64.700 und 65.300 US-Dollar, der Börsenwert liegt bei 1,31 Billionen. Der Widerstand steht bei 66.000 US-Dollar, darüber folgt 67.200, die Unterstützung bei 64.000.

Gegen die Bitcoin News der Woche arbeitet die Vertagung im Senat, denn ohne Gesetz bleibt der institutionelle Zufluss eine Wette auf den September. Dazu kommt der realisierte Preis der kurzfristigen Halter bei 67.523 US-Dollar, den der Kurs nicht erreicht. Am 12. August folgen die Verbraucherpreise für Juli und entscheiden über die nächste Runde der Zuflüsse. Selbst ein Ausbruch bis 75.000 US-Dollar wäre bei dieser Größe ein Plus von rund 15 Prozent, und wer mehr will, schaut dorthin, wo die Bewertung noch am Anfang steht.

Pepeto und der Börsen-Vorverkauf, den die Bitcoin News noch nicht auf dem Schirm haben

Eine Vertagung im Senat verschiebt Termine, aber kein Kapital, das seine Entscheidung längst getroffen hat. Jedes Signal aus Washington bewegt Geld, und Pepeto steht mit 10,38 Millionen US-Dollar bereit, während Bitcoin über 66.000 US-Dollar diskutiert. Dieses Geld kam in einer Seitwärtsphase herein, und genau das trennt Pepeto von Projekten, die auf Aufmerksamkeit warten. Eine von SolidProof geprüfte Brücke zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana, ein gebührenfreier Handelsmotor und eine Risikobewertung sitzen in einer Oberfläche.

SolidProof hat jeden Vertrag und den gesamten Programmcode untersucht und bestätigt, lange bevor der Vorverkauf startete. Die Entwicklung führt der Erbauer des Pepe-Tokens, das sieben Milliarden US-Dollar erreicht hat. Der Vorverkauf läuft über pepetocoin.com zu 0,000000188 US-Dollar. Vorverkaufstoken mit echten Börsenwerkzeugen im Rücken werden zuerst neu bewertet, sobald eine Rally beginnt. Wer jetzt einsteigt, hält den Boden bei Bitcoin für möglich, sieht die großen Bewegungen dieses Zyklus aber nicht bei 1,3 Billionen US-Dollar.

Die kommen aus Börsen-Vorverkäufen, in denen eine Notierung den Preis dauerhaft verändert, und bei Pepeto steht die Infrastruktur bereits. Wer vor der Notierung einsteigt, arbeitet mit einer Rechnung, die Bitcoin bei dieser Bewertung nicht mehr hergibt. Die Wallets, die drin sind, halten ihre Position.

Damit bleiben zwei Wege, heute zum Vorverkaufspreis einsteigen oder später von genau diesen Wallets kaufen. Jede Runde füllt sich schneller als die vorige, große Halter kaufen bereits zum aktuellen Preis. Die Binance-Notierung rückt näher, und danach zahlt man ein Vielfaches dessen, was der Vorverkauf heute kostet.

Fazit

Die Bitcoin News dieser Woche zeigen 853,54 Millionen US-Dollar frisches ETF-Geld und einen Kurs, der bei 65.300 US-Dollar hängt. Bei 1,3 Billionen US-Dollar Bewertung bleibt selbst ein Ausbruch auf 75.000 US-Dollar eine Bewegung von rund 15 Prozent. Pepeto sitzt mit seiner Börsen-Infrastruktur in dem Fenster, in dem die Rechnung für die Ersten noch aufgeht. Die Notierung setzt den Preis dauerhaft neu, und der Vorverkauf wächst mit jedem Tag. Jede Stunde Wartezeit vergrößert den Abstand zwischen dem heutigen Preis und dem, was danach auf dem Bildschirm steht. Wer jetzt handelt, tut es, bevor die großen Halter fertig gekauft haben und der heute sichtbare Einstieg jemand anderem gehört.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Was sind die wichtigsten Bitcoin News im August 2026?

Die wichtigsten Bitcoin News sind 853,54 Millionen US-Dollar an ETF-Zuflüssen, davon 693 Millionen bei BlackRock. BTC liegt bei rund 65.300 US-Dollar, der Widerstand bei 66.000, und der Senat vertagte das Marktstrukturgesetz auf September.

Warum gilt Pepeto 2026 als starker Vorverkauf?

Pepeto ist eine kettenübergreifende Börse mit Brücke, gebührenfreiem Handel und Risikobewertung, geprüft von SolidProof und gebaut vom Entwickler des ursprünglichen Pepe. Der Vorverkauf steht bei 10,38 Millionen US-Dollar, die Binance-Notierung nähert sich. Details auf der offiziellen Pepeto-Website.