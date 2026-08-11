Steht diese Aktie vor der Neubewertung? Bei diesem Pharmatitel kommt derzeit einiges zusammen: Das operative Geschäft gewinnt an Dynamik, neue Wachstumstreiber sorgen für Fantasie und der Chart liefert ein starkes Kaufsignal. Gleichzeitig ist die Bewertung äußerst attraktiv. Gelingt der Wechsel von der Sanierungs- zur Wachstumsstory, dürfte eine kräftige Aufholbewegung folgen.Für das laufende Jahr wurde die Prognose angehoben, neue Wachstumstreiber legen zu und das Sparprogramm schafft zusätzlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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