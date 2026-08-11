Darmstadt/Pocking (ots) -Ehemaliger Geschäftsführer der BV Bayerische Vermögen GmbH (LAIQON-Gruppe) geht eigene Wege im unabhängigen Vermögensmanagement und Family OfficeStefan Straßer, zuvor Geschäftsführer der zur LAIQON-Gruppe gehörenden BV Bayerische Vermögen GmbH, hat sich mit der Straßer Vermögenstreuhand GmbH unternehmerisch neu aufgestellt. Das Unternehmen aus Pocking erweitert nun das Partnernetzwerk des INNO HAFTUNGSDACHS und begleitet vermögende Familien, Unternehmer und Unternehmen mit einem unabhängigen, generationenübergreifenden Ansatz in den Bereichen Vermögensmanagement, Family Office und Finanzierungen.Im Mittelpunkt steht nicht allein das Wertpapierdepot, sondern die gesamte Vermögenssituation. Dazu zählen liquide Anlagen, Immobilien, Unternehmensbeteiligungen, Finanzierungen sowie komplexe Familien- und Unternehmensstrukturen. Als zentrale Koordinationsstelle schafft das Family Office Transparenz, bündelt Informationen und stimmt Banken, Vermögensverwalter, Steuerberater, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer miteinander ab.Nach Angaben des Unternehmens begleitet die Straßer Vermögenstreuhand (https://strasser-vermoegen.de/) derzeit rund 50 Familien und Unternehmen und verantwortet etwa 400 Millionen Euro Assets under Controlling. Im Team kommen mehr als 30 Jahre gemeinsame Erfahrung im unabhängigen Portfolio- und Vermögensmanagement zusammen. Die Beratung erfolgt ohne Produktvorgaben und mit transparenten, nicht provisionsbasierten Vergütungsmodellen.Unabhängigkeit, Klarheit und Verantwortung über GenerationenStefan Straßer, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Straßer Vermögenstreuhand GmbH, erklärt: "Wir möchten Vermögen so begleiten, wie wir es für unser Eigenes tun würden: unabhängig, mit Übersicht und mit langfristiger Verantwortung. Die Partnerschaft mit Inno Haftungsdach verbindet unseren Family-Office-Ansatz mit einer leistungsfähigen regulatorischen und technischen Infrastruktur. So verfolgen wir unsere unternehmerische Haltung und die konsequente Ausrichtung an den Interessen unserer Mandanten."Mit der professionellen Wealth-Management-Infrastruktur erhält Straßer Zugang zu etablierten Depotbanken, darunter UBS Deutschland und UBS Schweiz, DAB BNP Paribas und V-Bank. Beratung, Strategie und Kundenbeziehung bleiben zugleich persönlich und individuell. So lassen sich anspruchsvolle Vermögensstrukturen regulatorisch sauber, transparent und mit klaren Verantwortlichkeiten begleiten.Stefan Schmitt, Geschäftsführer des Haftungsdachs (https://inno-haftungsdach.de), ergänzt: "Die Straßer Vermögenstreuhand steht für eine besonders persönliche, unabhängige und unternehmerisch geprägte Begleitung anspruchsvoller Vermögen. Mit ihrem ganzheitlichen Family-Office-Ansatz, der Vermögensmanagement, Finanzierungsfragen sowie komplexe Familien- und Unternehmensstrukturen miteinander verbindet, bietet sie ihren Mandanten einen echten Mehrwert. Diese langfristige und generationenübergreifende Ausrichtung passt hervorragend zu unserem Verständnis eines modernen, unabhängigen Private Bankings."Haftungsdach für HNWIsAls einer der modernsten Haftungsdach-Vermögensverwalter bietet INNO INVEST neben der klassischen Vermögensverwaltung die gesamte Wertschöpfungskette des Wealth Managements über die hauseigene Wealthtech-Plattform an und bietet so auch externen Vermögensverwaltern, Multi Family Offices und Wertpapierberatern den Haftungsdach-Full-Service an. Dabei setzt INNO INVEST bei Prozessen und im Datenmanagement auf modernste Plattform-Technologie und Künstliche Intelligenz (KI). Service, vom Onboarding bis zum Reporting, wird voll digital oder hybrid abgebildet, skaliert und Dritten als White Label-Lösung zur Verfügung gestellt. Mit Anbindungen an renommierte Depotbanken wie bspw. UBS (Schweiz), UBS (Deutschland), DAB BNP Paribas, V-Bank, Comdirect, FNZ, die österreichische easybank oder Interactive Brokers LLC kooperiert INNO INVEST auch mit innovativen Produktplattformen sowie mit ausgewählten Private Equity-Häusern.Pressekontakt:Straßer Vermögenstreuhand GmbHStefan Straßer | GeschäftsführerMail: info@strasser-vermoegen.deTelefon: +49 (8531) 4108210PostanschriftEggersham 29 | 94060 Pockingstrasser-vermoegen.deINNO INVESTSarah Grimm | ÖffentlichkeitsarbeitMail: presse@inno-invest.deTelefon: +49 (6151) 493 716 0PostanschriftHeidelberger Straße 44 | 64285 Darmstadthttps://inno-haftungsdach.deOriginal-Content von: Innovative Investment Solutions GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155199/6331199