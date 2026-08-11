Frankfurt am Main (ots) -Saisonauftakt am Fluss: Bereits zum neunten Mal laden das hr-Sinfonieorchester und die Europäische Zentralbank zum großen Freiluftkonzert an den Main in Frankfurt ein. Unter dem Motto "Celebrating Europe" präsentiert das hr-Sinfonieorchester am Donnerstag, 20. August, an der Weseler Werft, Werke von den Komponisten Hector Berlioz, Emmanuel Chabrier, Richard Galliano, Peter Tschaikowsky, Astor Piazzolla, Edvard Grieg und George Gershwin. Die hr-Bigband hat den Bariton der US-amerikanischen Jazzszene eingeladen: Kurt Elling. Zusammen mit dem Grammy-Gewinner wird die Band ab 18 Uhr auf der Bühne stehen. Der Einlass beginnt um 16 Uhr, der Eintritt ist frei."Wir feiern mit diesem Konzert etwas, das uns Europäer schon immer und über Grenzen hinweg miteinander verbunden hat: den Reichtum unserer Kultur", so Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. "Musik ist eine universelle Sprache. Sie erinnert uns daran, dass es trotz unserer unterschiedlichen Hintergründe und Traditionen vieles gibt, was uns verbindet."hr-Intendant Florian Hager sagt: "Für viele Menschen gehört dieser Abend mittlerweile fest zum Frankfurter Sommer. Tausende Besucherinnen und Besucher kommen hier am Main zusammen, um Musik zu erleben, Freunde zu treffen und die besondere Atmosphäre dieses Konzerts zu genießen. Wir freuen uns sehr, dass wir allen Interessierten, die nicht vor Ort dabei sein können, durch unsere Live-Übertragungen im Internet, Radio und Fernsehen die Möglichkeit geben können, unser Freiluftkonzert zu erleben."Das Programm des hr-Sinfonieorchesters liest sich wie ein kleiner Reiseführer durch Europa: Berlioz reist mit seinem Stück nach Ungarn, Chabrier nach Spanien, Tschaikowsky nach Italien und Gershwin nach Paris. Einen besonderen Akzent steuert dieses Jahr der französische Akkordeonvirtuose und Komponist Richard Galliano zum Europa Open Air bei - mit Tango-Klängen von Astor Piazzolla sowie seinem eigenen "Opale Concerto", das faszinierend zwischen Klassik, Jazz, Musette und Tango changiert.Die hr-Bigband bringt echten Glamour nach Frankfurt: Zwei Grammys und 17 Nominierungen stehen bei Kurt Elling auf der Habenseite, er hat gefühlt schon überall Erfolge gefeiert. Der Sänger, der in New York lebt, gilt als einer der besten Interpreten klassischer Jazzstandards und beherrscht eine nahezu schwindelerregende stilistische Vielfalt von Bebop bis Blues. Sowohl die Jazz Times als auch das renommierte DownBeat Magazin haben ihn mehrfach als besten Sänger ausgezeichnet. Elling hat in seiner langen Karriere schon mit vielen Big Bands zusammengearbeitet, mit der hr-Bigband stand er vor vielen Jahren bereits gemeinsam auf der Bühne des Rheingau Musik Festivals. Nun freut sich die Band auf ein Wiedersehen.Gastronomische Angebote runden das Europa Open Air ab, das von Elisabethen Quelle unterstützt wird.Das Konzert in Radio, Fernsehen und InternetDas Konzert der hr-Bigband gibt es ab 18 Uhr als Video-Livestream auf www.hr-bigband.de, www.hr-sinfonieorchester.de, auf YouTube, Facebook und in der ARD Mediathek. Als Aufzeichnung wird es ab 19 Uhr in hr2-kultur gesendet und ab ca. 22 Uhr im hr-fernsehen.Das Konzert des hr-Sinfonieorchesters gibt es als Video-Livestream ab 20 Uhr in der ARD Mediathek, auf www.hr-sinfonieorchester.de, auf YouTube und Facebook. Parallel ist es außerdem live in hr2-kultur zu hören.Im hr-fernsehen wird das Konzert leicht zeitversetzt ab 20.15 Uhr gesendet. Jeweils nach der Ausstrahlung im TV sind die Sendungen zum Europa Open Air auch on Demand in der ARD Mediathek zu finden.Das Event im Social Web: EuropaOpenAirEuropa Open Air des hr-Sinfonieorchesters und der Europäischen ZentralbankDatum: Donnerstag, 20. AugustOrt: Weseler Werft, Eckhardtstraße, FrankfurtEinlass: ab 16 Uhr, Eintritt freiModeration: Tobi Kämmerer18 Uhr: hr-BigbandKurt Elling, Gesang; Jörg Achim Keller, Leitung20 Uhr: hr-SinfonieorchesterRichard Galliano, Akkordeon; Alain Altinoglu, DirigentHector Berlioz: Marche Hongroise - aus "La Damnation de Faust"Emmanuel Chabrier: EspañaRichard Galliano: Opale Concerto - für Akkordeon und OrchesterPeter Tschaikowsky: Capriccio italienAstor Piazzolla: Libertango / OblivionEdvard Grieg: Drei Stücke aus "Peer Gynt"George Gershwin: An American in ParisAnfahrtBitte beachten Sie die eingeschränkten Parkmöglichkeiten rund um die Weseler Werft. Es wird dringend empfohlen, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen.Presse- und Fotoakkreditierungen:bis spätestens Montag, 17. August, an isabel.schad@hr.deWeitere Informationen:www.hr-sinfonieorchester.dewww.hr-bigband.dewww.facebook.com/hrsinfonieorchesterwww.facebook.com/hrbigbandwww.youtube.com/hrsinfonieorchesterwww.youtube.com/hrbigbandwww.ecb.europa.euPressekontakt:PressereferentinIsabel SchadTelefon: +49 (0)69 155 6823E-Mail: isabel.schad@hr.deOriginal-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6331198