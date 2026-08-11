Paymentus Holdings - PAY: Direktor Gary Trainor mit optimalem Timing bei Gewinnmitnahme!

Hält die 37-USD-Marke?

Deutlicher Zuwachs bei Umsatz & Gewinn! Paymentus hat mehr Rechnungsaussteller und Transaktionsvolumen!

Paymentus Holdings (PAY) - US92342Y1XXX

Rückblick: Mit einer dynamischen Aufwärtsbewegung von rund 20 USD auf zeitweise über 44 USD überzeugte die Paymentus-Aktie im vergangenen Halbjahr. Am 4. August, dem Tag nach der Veröffentlichung der jüngsten Quartalszahlen, erreichte das Wertpapier ein neues Jahreshoch. Paymentus-Direktor Gary Trainor erwischte an diesem Tag einen recht guten Zeitpunkt für Gewinnmitnahmen und verkaufte 79.999 Aktien. Der anschließende Rücksetzer lässt bislang die Kurslücke bei 37 USD offen, sodass sich zusammen mit einem Kontaktpunkt aus dem Mai 2025 eine markante Unterstützungslinie formiert hat.

Paymentus-Aktie: Chart vom 10.08.2026, Kürzel: PAY Kurs: 38.99 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Anhand der starken Zahlen erwarten wir, dass die Unterstützungslinie hält. Ein baldiger Ausbruch über das Hoch vom gestrigen Montag dürfte neue Käufer anlocken und den Weg für eine Fortsetzung der Rallye ebnen. In diesem Fall erscheint ein Anstieg in Richtung 45 USD und darüber hinaus durchaus realistisch.

Mögliches bärisches Szenario

Fällt die Aktie dagegen unter die Unterstützung bei rund 37 USD zurück und schließt damit die Aufwärtskurslücke, würde das Pullback-Setup an Aussagekraft verlieren. Trader könnten einen Stop Loss knapp unterhalb der Unterstützung bei 37 USD platzieren, da ein Bruch dieses Bereichs das Risiko einer deutlicheren Korrektur erhöhen würde. Insider-Verkäufe wie die für 3.26 Millionen USD von Paymentus-Direktor Gary Trainor könnten für vorsichtige Trader ein erstes Warnsignal sein.







Meinung

Paymentus wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina. Das Unternehmen bietet eine cloudbasierte Plattform für digitale Rechnungszahlungen an und unterstützt Versorgungsunternehmen, Telekommunikationsanbieter, Finanzinstitute, Versicherungen sowie weitere Dienstleister mit Omnichannel-Zahlungslösungen, Echtzeit-Zahlungen und der eigenen Instant Payment Network-Plattform. Im zweiten Quartal 2026 erzielte Paymentus mit einem Umsatz von 360.7 Millionen USD ein Plus von 29 Prozent gegenüber dem Vorjahr, während der bereinigte Gewinn je Aktie um 67 Prozent zulegte. Das starke Wachstum wurde von einer höheren Zahl angebundener Rechnungsaussteller und einem steigenden Transaktionsvolumen getragen. Angesichts der anhaltend hohen Nachfrage hob das Unternehmen seine Jahresprognose an und erwartet nun für 2026 einen Umsatz von 1.425 bis 1.440 Milliarden USD statt zuvor 1.390 bis 1.410 Milliarden USD. Auch die Prognosen für den Contribution Profit und das bereinigte EBITDA wurden erhöht, was die Zuversicht des Managements für den weiteren Geschäftsverlauf unterstreicht. Die Gewinnmitnahmen aus der Führungsebene könnten allerdings für Irritationen sorgen.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 4.91 Milliarden USD

Meine Meinung zu Paymentus ist bullisch.

Quellennachweis: https://de.investing.com/news/stock-market-news/paymentus-aktie-explodiert-nach-rekordergebnis-und-angehobener-prognose-93CH-3598260, https://www.bitget.com/asia/news/detail/12560605632481

Veröffentlichungsdatum: 10.08.2026

Autor: Thomas Canali

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