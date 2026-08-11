FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutsche Fondsbranche hat im Frühjahr weniger Mittelzuflüsse erhalten. Insgesamt erzielten die Vermögensverwalter im zweiten Quartal Mittelzuflüsse von rund 26,1 Milliarden Euro, teilte der Branchenverband BVI am Dienstag in Frankfurt mit. Im Vorquartal waren noch 48,1 Milliarden zugeflossen.

Von April bis Ende Juni verzeichneten allein offene Publikumsfonds Zuflüsse von 27,6 Milliarden Euro. Offene Fonds sind jederzeit handelbar. Geschlossene Fonds verbuchten Mittelabflüsse von 0,4 Milliarden Euro.

Bei den Unterkategorien der offenen Publikumsfonds gab es starke Zuflüsse vor allem bei Aktienfonds (knapp 19,0 Milliarden Euro) und bei Rentenfonds (knapp 2,5). Aus Geldmarktfonds flossen 2,7 Milliarden Euro ab. Mischfonds verzeichneten Zuflüsse von 2,2 Milliarden Euro. Mischfonds können sowohl in Aktien als auch in festverzinsliche Anleihen investieren.

Offene Spezialfonds zogen im zweiten Quartal neue Anlagegelder in Höhe von 9,6 Milliarden Euro an. Im Vorquartal hatten die Zuflüsse noch deutlich höher bei 18,0 Milliarden Euro gelegen. Offene Spezialfonds werden für institutionelle Investoren wie Versicherer oder Versorgungswerke aufgelegt.

Aus freien Mandaten flossen 1,2 Milliarden Euro ab. Bei freien Mandaten handelt es sich um Vermögensverwaltungs-Aufträge mit einer höheren Kapitalanlage, die außerhalb von Investmentfonds betreut werden. Sie schwanken traditionell stark und können so das Gesamtergebnis verzerren./jsl/la/mis