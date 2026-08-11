Tegernsee (ots) -In Tegernsee wird im Oktober zum zweiten Mal der "LOWA Young Talents Award" verliehen. Dessen Ziel: die Förderung junger Filmschaffender, die sich mit ihrem Projekt der Darstellung "Alpiner Kultur" widmen. Die mit 5000 Euro dotierte Auszeichnung richtet sich an FilmerInnen, die nicht älter als 29 Jahre sind. Die Einreichungsfrist endet am 30. September 2026.Neben Größen aus der Bergsteigerszene präsentieren sich in Tegernsee nun auch junge Talente: Die Chance dazu eröffnet der LOWA Young Talents Award, den das Internationale Bergfilm-Festival Tegernsee und LOWA in diesem Jahr zum zweiten Mal ausloben. Mit dem Award werden Bewerberinnen und Bewerber unterstützt, die bei Antragsstellung höchstens 29 Jahre alt sind - und sich mit ihrem Projekt "der Darstellung alpiner Kultur widmen". Festivalleiter Tom Dauer präzisiert: "Gesucht sind Filme, die sich auf historischer, politischer, gesellschaftlicher, ökologischer, kultureller oder sportlicher Perspektive dem Thema Berg nähern." Die vorgestellten Projekte müssen in den Alpen gedreht sein. Erforderlich ist ein dokumentarischer Ansatz, bei der Umsetzung sind kaum Grenzen gesetzt: Möglich sind die Themen Natur- und Lebensraum Berg, Abenteuer- und Entdeckungsreisen, Tourismus, Ökonomie, künstlerische Auseinandersetzung oder bergsportliche Aktivitäten wie Klettern, Wandern, Mountainbiken, Trailrunning, Skitouren, Freeriden, Kajak, Slacklinen und Gleitschirmfliegen. Erforderlich für die Bewerbung ist ein rund zehnseitiges Treatment, das Thema, Dramaturgie, Protagonisten, Schauplätze, Filmlänge sowie die Intention der Filmschaffenden aufzeigt. Zudem Zeitplan und ein Finanzierungsplan. Im Idealfall ergänzt ein kurzer Trailer das Bewerbungsdossier.2025 wurde der LOWA Young Talents Award erstmals vergeben: 5.000 Euro gingen im Vorjahr an Hanna Schneider und Paul Schweller für ihr Dokumentarprojekt über die alpine Tradition des "Strahlens". Der Film begleitet einen jungen Schweizer auf der Suche nach Bergkristallen - ein traditionelles Handwerk im Alpenraum, bekannt als "Strahlen". Der fertige Film wird im Herbst im Rahmen des Bergfilm-Festivals Tegernsee Premiere feiern.Premiere feiert das fertige LOWA Young Talents Award-Projekt im Oktober 2027Festivalleiter Dauer, selbst Drehbuchautor und Regisseur, weiß, wie hart die Bedingungen gerade für den Nachwuchs im Bergfilmbereich sind. Und wie schwierig es ist, in der Branche überhaupt Fuß zu fassen und eigene Projekte zu realisieren. Dauer: "Insofern freue ich mich sehr, dass unser langjähriger Hauptsponsor sich ebenso wie wir für den Nachwuchs einsetzt und wir den LOWA Young Talents Award 2026 erneut ausschreiben." Zudem erklärt sich der erfahrene Autor und Filmemacher bereit, den Preisträgern während des Projektzeitraums beratend zur Seite zu stehen.Gefördert wird jenes Projekt, das durch Themenwahl, Originalität und Engagement aus den eingereichten Ideen heraussticht. Eine Expertenjury prüft und bewertet alle Einsendungen. Das Gewinnerprojekt wird während des 23. Bergfilm-Festivals Tegernsee der Öffentlichkeit präsentiert. Anschließend hat der Preisträger bis 30. August 2027 Zeit für die Umsetzung. Premiere feiert der fertige Film dann im Oktober 2027 während des 24. Bergfilm-Festivals Tegernsee.Die Einreichungsfrist für den neuen Filmförderpreis Tegernsee endet am 30. September 2026.Informationen und Konditionen sowie Anmeldeformular finden sich unter www.bergfilm-tegernsee.de bzw. www.bergfilm-tegernsee.de/2026-2/young-talents-award-2026Pressekontakt:Claudia Mach08022 9273867presseservice@tegernsee.comOriginal-Content von: Tegernseer Tal Tourismus GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128141/40000125