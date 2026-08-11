© Foto: Jwala Kotesh - NurPhotoEli Lilly erhält in Großbritannien als erstem europäischen Land die Zulassung für seine Abnehmtablette Foundayo, sowohl gegen Übergewicht als auch Typ-2-Diabetes. Der Verkauf startet noch im August.Eli Lilly hat für seine Abnehmtablette Foundayo in Großbritannien die regulatorische Freigabe erhalten. Die britische Arzneimittelbehörde MHRA erteilte am Montag die Zulassung für die einmal täglich einzunehmende GLP-1-Pille, und zwar sowohl zur Gewichtskontrolle als auch zur Behandlung von Typ-2-Diabetes. Damit ist Großbritannien das erste Land in Europa, das Foundayo für beide Indikationen gleichzeitig genehmigt hat. Novo Nordisk will seine Wegovy-Pille zur Gewichtsreduktion ab September in …
Enthaltene Werte: US5324571083,DK0062498333Den vollständigen Artikel lesen
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