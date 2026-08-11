NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2500 Euro belassen. David Dai beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie mit Halbleiterausrüstungen (WFE). Für diese erhöhte er seine Wachstumserwartung binnen zwei Jahren auf 75 Prozent. Unter den Europäern in dieser Branche rage ASML als "Top Pick" heraus, schrieb er./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 16:05 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 19:29 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: NL0010273215
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 16:05 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 19:29 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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